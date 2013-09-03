الجيش البريطانى ينفى قيام جنوده بالتمثيل بجثث عراقيين فى 2004

رفض مسئولون فى الجيش البريطانى الاثنين خلال تحقيق علنى "شائعات لا أساس لها" تتهم جنودا بريطانيين بالتمثيل بجثث متمردين عراقيين قتلوا فى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين فى جنوب العراق فى 2004.

والتحقيق فى القضية المسماة "السويدي"، على اسم حميد السويدى وهو شاب عراقى قتل فى سن ال19، يتناول اتهامات مفادها أن جنودا بريطانيين قتلوا عراقيين بعدما أسروهم اثر تبادل لإطلاق النار على حاجز تفتيش فى محافظة ميسان فى جنوب العراق فى 2004.

والجنود البريطانيون متهمون أيضا بتعذيب سجناء فى معسكر أبو ناجى وفى مركز اعتقال بين مايو وسبتمبر من العام 2004.