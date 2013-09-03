أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش البريطانى ينفى قيام جنوده بالتمثيل بجثث عراقيين فى 2004

Google+ Print
الجيش البريطانى ينفى قيام جنوده بالتمثيل بجثث عراقيين فى 2004 الجيش البريطانى ينفى قيام جنوده بالتمثيل بجثث عراقيين فى 2004

رفض مسئولون فى الجيش البريطانى الاثنين خلال تحقيق علنى "شائعات لا أساس لها" تتهم جنودا بريطانيين بالتمثيل بجثث متمردين عراقيين قتلوا فى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين فى جنوب العراق فى 2004.

والتحقيق فى القضية المسماة "السويدي"، على اسم حميد السويدى وهو شاب عراقى قتل فى سن ال19، يتناول اتهامات مفادها أن جنودا بريطانيين قتلوا عراقيين بعدما أسروهم اثر تبادل لإطلاق النار على حاجز تفتيش فى محافظة ميسان فى جنوب العراق فى 2004.

والجنود البريطانيون متهمون أيضا بتعذيب سجناء فى معسكر أبو ناجى وفى مركز اعتقال بين مايو وسبتمبر من العام 2004.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365