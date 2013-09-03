اعتقال فلسطينييْن اقتحما بشاحنة مطار بن غوريون جنوب تل أبيب

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين اقتحما المدخل الرئيسى لمطار بن غوريون، جنوب تل أبيب، بشاحنة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت الصحيفة أن الفلسطينيْين اقتحما بشاحنة مسروقة المدخل الرئيسى لمطار بن غورين بمدينة اللد، وتوغلا داخل المطار إلى أن تصدى لهم رجال الأمن، وأنه على الفور أعلنت إدارة المطار حالة الطوارئ محذرة من عملية أمنية لشاحنة مفخخة.

وأضافت الصحيفة: "تم نشر الحواجز الإضافية داخل المطار فى محاولة لوقف الشاحنة، وتابعت الشاحنة سيرها بسرعة ولدى وصول الشاحنة للحاجز الثانى داخل المطار حاولت دهس أفراد أمن المطار فأطلقوا النار على الشاحنة التى توقفت بعد 200 متر من تيرمينال 3 (صالة المغادرين) وتمكن من فيها من الفرار إلى أن تم اعتقالهما فى وقت لاحق، وتبين أنهما فلسطينيان من مدينتى جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية".