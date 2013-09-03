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تواصل الجسر الجوى الكويتى لمساعدة متضررى السيول بالسودان

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تواصل الجسر الجوى الكويتى لمساعدة متضررى السيول بالسودان تواصل الجسر الجوى الكويتى لمساعدة متضررى السيول بالسودان

تواصل الجسر الجوى الكويتى لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار بوصول الطائرة الخامسة لمطار الخرطوم أمس الاثنين، محملة بسيارة إسعاف ومواد غذائية ضمن المساعدات المقدمة من الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتى برجس البرجس، وفقا لوكالة السودان للأنباء أمس، إن الجسر الجوى الإغاثى الكويتى للسودان، يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية.

وأوضح، أن الطائرة قامت بنقل سيارة الإسعاف والمساعدات الإنسانية، برفقة عدد من متطوعى الجمعية، مشيدا بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، فى سرعة توفير الطائرات لنقل المساعدات إلى المتضررين فى السودان.

وأضاف البرجس، أن التبرع بسيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى السودان يشكل جزءا من مسيرة الجمعية التى أخذتها على عاتقها حيال شعب السودان، مشيدا بالجهود الحكومية والشعبية الكويتية التى تبرعت إلى السودان.

وعبر عن أمله فى أن تسهم تلك المساعدات فى التخفيف من معاناة المتضررين من السيول والأمطار، مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتى سيكثف جهوده فى تقديم المساعدة والعون لهم.

وقال إن المساعدات سيتم توزيعها على المحتاجين فى المناطق المنكوبة بالتعاون مع سفارة الكويت فى السودان وجمعية الهلال الأحمر السودانى.

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مصر 365