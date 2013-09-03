على إنجازات جامعة الملك فهد للبترول

عكاظ (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.وقدم الدكتور خالد السلطان لسموه تقريرا عن بداية العام الجامعي الجديد والخطط التطويرية والمشاريع المستقبلية للجامعة، بالإضافة لحصول الجامعة على 54 براءة اختراع العام الجامعي الماضي، بالإضافة لإنجازات وادي الظهران وحصول الجامعة على الترتيب 17 على مستوى العالم في مجال براءات الاختراع، وكذلك إنشاء مشاريع بالجامعة عبارة عن مباني أكاديمية وإدارية بمبلغ يتجاوزة 2.500.00 مليار ريال وأوضح معاليه أن العمل يسير بالشكل المطلوب ودون تعثر.وهنأ صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الحضور بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد وأكد سموه أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعد من الجامعات الرائدة التي نفخر بها وأضاف سموه: أن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء – حفظهم الله – حريصة كل الحرص على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي لتصبح جامعاتنا إن شاء الله من أفضل الجامعات على مستوى العالم والتي تساهم في تخريج شبابا مؤهلين يكون لهم دور بارز في دعم وبناء وتطوير بلادهم إن شاء الله.كما نوه سموه بضرورة الحرص على جودة تنفيذ المشاريع التي يجرى تنفيذها لتحقق الهدف من إنشائها إن شاء الله وتستثمر بالشكل الصحيح في دعم العملية التعليمية في الجامعة.على صعيد آخر استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية الدكتور خالد السلطان ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالضيوف ثم قدم الدكتور خالد السلطان لسموه تقريرا عن بداية العام الجامعي الجديد والخطط التطويرية والمشاريع المستقبلية للجامعة، بالإضافة لحصول الجامعة على 54 براءة اختراع العام الماضي، وقد هنأهم سموه بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد وتمنى لهم التوفيق وحثهم على بذل كل الجهود لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجات الجامعة من الشباب السعودي الذي سيساهم إن شاء الله في بناء هذه البلاد المباركة.ونوه مدير الجامعة بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة وأنشطتها من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسموه الكريم مما يساهم في جميع أنشطتها.