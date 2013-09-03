لا أتحدى الرجال .. وأحلم بإخراج أوبريت الجنادرية

سالم السبيعي (الأحساء)
إيمان الطويل ... أول مخرجة على مستوى جمعيات الثقافة والفنون تحلم بإخراج أوبريت الجنادية، وتطمح إلى تمثيل المملكة في محافل دولية وإقليمية بعد أن حققت أملها في امتهان العمل المسرحي في مجال الإخراج . وتقول الطويل لـ «عكاظ» بعد أن فازت بعدد من الجوائز في مهرجان مسرح الطفل ومهرجان الأحساء المسرحي.. تقول «إنها فخورة بأن تكون أول مخرجة مسرحية سعودية على مستوى جمعيات الثقافة والفنون في المملكة» ، وتعتبر الفوز والنجاح حافزا لها على تقديم المزيد من النجاحات والابتكارات في مجال الإخراج. وأبانت أن لديها مشروعا مسرحيا مرتقبا لن تفصح عنه في الوقت الحالي، وسيأتي أوان الكشف عنه، وتفيد أن مشاركتها في مهرجان الطفل، ومهرجان الأحساء المسرحي، وفوزها بعدة جوائز أشعرتها بأهمية العمل المسرحي في مجال الثقافة والفنون إذ كانت المرأة الوحيدة بين عدة مخرجين من الرجال.مهارة السعودياتإيمان الطويل تقول لـ «عكاظ» «إن فوزها بالجوائز تأكيد وإثبات على أن المرأة السعودية قادرة على أن تبدع متى ماوجدت الفرصة المناسبة، مؤكدة أن مسرحية الأطفال ( بلاد الأحلام ) والتي شاركت بها في مهرجان الطفل المسرحي وحازت بها على عدد من الجوائز أعطتها دافعا كبيرا للعمل المثابر والتجويد في الأداء الإخراجي. وأكدت أنها لم تأخذ المسألة كتحد للرجال ولكنها أرادت أن تثبت قدرة المرأة السعودية على الإبداع في جميع المجالات.شكرا للدعمالطويل ذكرت أن الدعم الذي وجدته من جمعية الثقافة والفنون في الأحساء وخصوصا من زملائها في قسم المسرح: نوح الجمعان، وسلطان النوة، ومن مدير الجمعية علي الغوينم، وكذلك من الدكتور سامي الجمعان مدير الجمعية السابق، حيث اختصر دعمهم لها الطريق؛ وكذلك دور عائلتها الذي كان داعما لها في هذا المجال. الطويل أفادت أنها سعيدة بجميع الأعمال التي قدمتها وتطمح إلى تقديم المزيد، وتسليط الضوء على المسرح النسائي الذي مازال مختفيا خلف أبواب المدارس رغم وجوده، وتمنت أن ترى أسماء نسائية جديدة تخوض هذا المجال الذي وصفته بـ «الرائع».