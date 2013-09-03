تأهيل أطباء وكوادر المستشفى الجامعي في التعامل مع الكوارث

طفيل اليوسف (الدمام)
تنطلق صباح اليوم بمركز التعليم الطبي في مستشفى الملك فهد الجامعي دورة تدريبية بعنوان «إدارة الكوارث والإعداد للحالات الطارئة». وقال رئيس قسم طب الطوارئ بالمستشفى رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محي هادي الوهاس إن دورة إدارة الكوارث والإعدادات للحالات الطارئة تأتي أهميتها في التعامل مع الأحداث المفاجئة التي تحدث من حولنا في شتى بقاع العالم من أمطار وسيول وكوارث وكيفية التعامل معها بالشكل المطلوب.وبين أن الدورة التدريبية معتمدة من كلية الجراحين الأمريكية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 10 ساعات، والهدف الأساسي منها هو تدريب العاملين في المجال الصحي والمباشرين للحالات المصابة من أطباء وتمريض ومسعفين وإداريين، ويتم تأهيلهم في كيفية التعامل مع الكوارث والحالات الطارئة ومع المصابين، والتواصل مع (عمليات الإسعاف) حول طريقة نقل المصابين من الموقع إلى المستشفيات وإجراء الإسعافات الأولية سواء في موقع الحدث أو أثناء نقله وحتى وصوله إلى المستشفى وفرز الحالات وتوزيعها وتصنيفها حسب الإصابات.