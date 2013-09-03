بلدي القطيف يتحفظ على اعتراض البلدية حول تقارير أوزان الخبز وحملة البيئة

محمد العبدالله (الدمام)

وافق المجلس البلدي في القطيف برئاسة المهندس عباس الشماسي على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لفريق التخطيط الاستراتيجي في المجلس لمراجعة البرامج والمبادرات المنصوص عليها في الخطة التنفيذية، وأقر تفعيل لجنة المتابعة لمراجعة قرارات وتوصيات المجلس المنفذة وغير المنفذة وتوضيح العقبات التي تحول دون تنفيذها. وشدد المجلس على ضرورة تعاون البلدية مع أعضاء الفريقين والتأكيد على مسؤولية العضو في تحقيق ومتابعة الأهداف الاستراتيجية.وأوضح المهندس عباس الشماسي رئيس المجلس أن الاجتماع استعرض تقريرا عن الآلية المقترحة لمتابعة تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية، كما اطلع على اعتراض البلدية على قرار المجلس بشأن تنفيذ حملة توعوية بيئية في المحافظة بالإمكانيات الذاتية وقرر المجلس رفض اعتراض البلدية نظرا لضعف المبررات. كما قرر المجلس رفض اعتراض البلدية على الفقرة الخاصة بقرار المجلس بخصوص تزويد المجلس بتقرير عن المخالفات والجزاءات والإجراءات المتخذة بحق المخابز المخالفة منذ عام 1429هـ، وأوضح المجلس أن اللائحة التنفيذية للمجلس تنص على تزويد البلدية للمجلس بالتقارير التي يطلبها إنفاذا للدور الرقابي.وأشار الشماسي إلى أن المجلس استعرض ورقة العمل الخاصة بمراجعة ميزانية المجلس للعام الماضي والحالي ووضع مقترحات لميزانية العام القادم وتم تدوين بعض التعديلات وإقرارها، مشيرا إلى أن المجلس وافق على التنسيق مع الإدارة العامة لمركز أبحاث الثروة السمكية وحرس الحدود حول مخرجات دراسة الأثر البيئي للسواحل.