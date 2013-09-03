أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بلدي القطيف يتحفظ على اعتراض البلدية حول تقارير أوزان الخبز وحملة البيئة

Google+ Print
بلدي القطيف يتحفظ على اعتراض البلدية حول تقارير أوزان الخبز وحملة البيئة بلدي القطيف يتحفظ على اعتراض البلدية حول تقارير أوزان الخبز وحملة البيئة

 محمد العبدالله (الدمام)

وافق المجلس البلدي في القطيف برئاسة المهندس عباس الشماسي على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لفريق التخطيط الاستراتيجي في المجلس لمراجعة البرامج والمبادرات المنصوص عليها في الخطة التنفيذية، وأقر تفعيل لجنة المتابعة لمراجعة قرارات وتوصيات المجلس المنفذة وغير المنفذة وتوضيح العقبات التي تحول دون تنفيذها. وشدد المجلس على ضرورة تعاون البلدية مع أعضاء الفريقين والتأكيد على مسؤولية العضو في تحقيق ومتابعة الأهداف الاستراتيجية.وأوضح المهندس عباس الشماسي رئيس المجلس أن الاجتماع استعرض تقريرا عن الآلية المقترحة لمتابعة تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية، كما اطلع على اعتراض البلدية على قرار المجلس بشأن تنفيذ حملة توعوية بيئية في المحافظة بالإمكانيات الذاتية وقرر المجلس رفض اعتراض البلدية نظرا لضعف المبررات. كما قرر المجلس رفض اعتراض البلدية على الفقرة الخاصة بقرار المجلس بخصوص تزويد المجلس بتقرير عن المخالفات والجزاءات والإجراءات المتخذة بحق المخابز المخالفة منذ عام 1429هـ، وأوضح المجلس أن اللائحة التنفيذية للمجلس تنص على تزويد البلدية للمجلس بالتقارير التي يطلبها إنفاذا للدور الرقابي.وأشار الشماسي إلى أن المجلس استعرض ورقة العمل الخاصة بمراجعة ميزانية المجلس للعام الماضي والحالي ووضع مقترحات لميزانية العام القادم وتم تدوين بعض التعديلات وإقرارها، مشيرا إلى أن المجلس وافق على التنسيق مع الإدارة العامة لمركز أبحاث الثروة السمكية وحرس الحدود حول مخرجات دراسة الأثر البيئي للسواحل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية