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الزمالك ينفي استدعاء النيابة العسكرية لشيكابالا.. ويؤكد: الواقعة شخصية

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الزمالك ينفي استدعاء النيابة العسكرية لشيكابالا.. ويؤكد: الواقعة شخصية الزمالك ينفي استدعاء النيابة العسكرية لشيكابالا.. ويؤكد: الواقعة شخصية

نفى الزمالك أن يكون قد صدر أمر بضبط وإحضار محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق من النيابة العسكرية على خلفية المشادة التي وقعت بينه وضابط بالقوات الجوية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن قرارا بالضبط والإحضار قد صدر ضد شيكابالا من النيابة العسكرية باعتباره تعدى على ضابط بالقوات المسلحة بالسب في أثناء تواجد فريق الزمالك بمطار الجونة، قبل أن يحرر النجم الأسمر محضرا آخر في قسم النزهة بالقاهرة.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للزمالك لـFilGoal.com "لا، لم يصلنا استدعاء من النيابة العسكرية، والبلاغ الذي تقدم به الضابط كان في نيابة عادية بالأساس".

وأضاف أنور "المشادة وقعت بين مواطن ومواطن، أحدهما يرتدي زيه الذي سيسافر به (شيكابالا) والآخر يرتدي قميصا أحمر وشورت وشبشب (الضابط).. لم يكن في هذه الواقعة من يرتدي ملابس عسكرية".

وأوضح أنور أن شيكابالا تعرض للاستفزاز من المواطن ولم يعره انتباها قبل أن يفاجأ به يسبه فتطور الأمر إلى مشادة، قبل أن يتدخل زملاء المواطن ليظهر بعد ذلك أنه ضابط بالجيش.

وبحسب اللواء سامي عبد المنعم مدير مطار الغردقة فإن الضابط كان يقضي شهر العسل مع زوجته، وأنه شخصيا فوجئ بعد ذلك بأن هذا المواطن ينتمي للقوات المسلحة.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا رسميا يؤكد فيه تقديره واحترامه الكامل للمؤسسة العسكرية وما تبذله من جهد للدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته.

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