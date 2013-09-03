مركز الخليج للأبحاث يبدأ أعمال منتداه السياسى الاقتصادى الأول فى سويسرا

يفتتح مركز الخليج للأبحاث والذى يترأسه السعودى الدكتور عبد العزيز صقر اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى السياسى الاقتصادى الأول فى سويسرا والذى يستمر على مدى يومين.

ويشارك فى المنتدى عدد كبير من الشخصيات العربية والسويسرية والأوروبية من بينها عبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى وايف روسييه سكرتير الدولة السويسرى للشئون الخارجية والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودى إضافة إلى عدد من المختصين فى الشئون السياسية والاقتصادية العربية الخليجية والأوروبية.

وسوف يبحث المنتدى على مدى يومى عمله العلاقات السويسرية مع دول مجلس التعاون الخليجى بجوانبها المختلفة كما يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وفى القطاعين السياحى والتعليمى بالإضافة إلى دور قيادات رجال الإعمال من الشباب فى دعم العلاقات بين الجانبين والعلاقات السويسرية الخليجية فى المجال الصناعى وفى قطاع الطاقة.