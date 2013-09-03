أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مركز الخليج للأبحاث يبدأ أعمال منتداه السياسى الاقتصادى الأول فى سويسرا

Google+ Print
مركز الخليج للأبحاث يبدأ أعمال منتداه السياسى الاقتصادى الأول فى سويسرا مركز الخليج للأبحاث يبدأ أعمال منتداه السياسى الاقتصادى الأول فى سويسرا

يفتتح مركز الخليج للأبحاث والذى يترأسه السعودى الدكتور عبد العزيز صقر اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى السياسى الاقتصادى الأول فى سويسرا والذى يستمر على مدى يومين.

ويشارك فى المنتدى عدد كبير من الشخصيات العربية والسويسرية والأوروبية من بينها عبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى وايف روسييه سكرتير الدولة السويسرى للشئون الخارجية والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودى إضافة إلى عدد من المختصين فى الشئون السياسية والاقتصادية العربية الخليجية والأوروبية.

وسوف يبحث المنتدى على مدى يومى عمله العلاقات السويسرية مع دول مجلس التعاون الخليجى بجوانبها المختلفة كما يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وفى القطاعين السياحى والتعليمى بالإضافة إلى دور قيادات رجال الإعمال من الشباب فى دعم العلاقات بين الجانبين والعلاقات السويسرية الخليجية فى المجال الصناعى وفى قطاع الطاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365