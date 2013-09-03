د.مازن التاروتي لـ «الأنباء»: 90% ممن يعانون من حساسية الأنف هم عرضة للإصابة بحساسية الربو والعكس صحيح



البقايا العضوية وحبوب اللقاح من المواد التي تسبب تهيجاً للغشاء المخاطي المبطن للأنف

أعراض حساسية الأنف.. هي الرشح والعطاس وسيلان الأنف والحكة واحمرار العين والتدميع

نعالج حساسية الأنف بمضادات الهيستامين لإيقاف أعراض الحساسية

1500 مريض و445 طفلاً دخلوا المستشفيات خلال العواصف الرملية بالكويت العام الماضي

عند تلوث الجو.. يفضل تفادي التعرض المباشر للغبار بتغطية الفم والأنف وشرب كميات كبيرة من الماء

لتجنب الحساسية يجب عدم التعرض المباشر للعواصف الرملية وعدم مغادرة المنزل سوى للضرورة

بعض الناس لديهم حساسية طوال العام.. وهؤلاء يفضل أن يستخدموا وسادات وشراشف صحية خاصة



مضادات الاستيرويدات متوافرة بشكل بخاخات تخفض الالتهابات الحادثة في الأنف

منطقة الخليج تعاني من عواصف رملية.. وهي سبب رئيسي للحساسية

كتبت: زينب أبو سيدو

تحتل أمراض الحساسية الصدارة على قائمة الأمراض الأكثر شيوعا في الكويت بسبب طبيعة المناخ والعواصف الرملية والرطوبة ونسبة كبيرة من سكان الكويت يعانون من حساسية الأنف أو الربو أو كليهما. ويؤكد د.مازن التاروتي العضو المنتدب في شركة MSD الخليج الطبية ان أكثر من 1500 مريض بينهم 450 طفلا دخلوا المستشفيات في الكويت خلال العام الماضي أثناء العواصف الرملية التي اجتاحت الكويت وهي نسبة مرتفعة جدا نسبة الى عدد السكان. وأضاف د.التاروتي ان 90% ممن يعانون من حساسية الأنف هم عرضة للإصابة بحساسية الربو، وكذلك العكس صحيح، أي ان خطر الإصابة بالربو يبقى قائما للكثير من السكان وهو ما يحمل الدولة عبئا كبيرا لتوفير الرعاية الصحية لهؤلاء. وحول علاج الحساسية أكد د.التاروتي ان هناك تقنيات حديثة يمكن من خلالها تحديد أسباب الحساسية بدقة، وبالتالي يتم علاجها أو تجنب مسبباتها فإلى التفاصيل:

هل هناك فحص طبي معين يظهر المواد او المأكولات التي لدى الشخص حساسية منها؟

٭ هناك فحوصات معينة يمكن ان تساعد في معرفة المواد المعينة المحسسة للشخص لأنها تختلف من شخص الى آخر، فهناك تقنيات تشخيصية معينة تحدد المواد المحسسة للشخص دون الآخر فربما تكون حبوب لقاح وربما تكون نوعا معينا من المواد العضوية، وربما تكون جزءا من مخلفات الحشرات.

ما اسباب حساسية الأنف؟

٭ حساسية الأنف تأتي بسبب التعرض المباشر للمواد المحسسة للغشاء المخاطي للأنف، فالعواصف الرملية او الترابية تأتي محملة ليس فقط بالتراب وانما بالبكتيريا والفيروسات والمواد العضوية والبقايا العضوية وكذلك حبوب اللقاح.

البقايا العضوية وحبوب اللقاح مثال للمواد التي تسبب تهيجا للغشاء المخاطي المبطن للانف، وبالتالي تفرز مادة كيميائية في الجسم تسمى «هستامين»، وهذه المادة هي المسؤولة عن الاعراض المباشرة لحساسية الانف منها الحكة والعطاس وادماع العين او ما شابه من الاعراض، فهي باختصار تسبب حساسية الانف والتعرض المباشر للمواد المحسسة المهيجة.

أعراض حساسية الأنف

ما اعراض حساسية الأنف وما معدلات انتشارها؟

٭ الاعراض كما ذكرناها، هي الرشح والعطس، سيلان الانف والحكة، احمرار العين والدمع في العين ونسبة انتشارها الآن عالميا، فيوجد 400 مليون شخص مصابون بحساسية الانف على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ولا توجد لدينا احصائيات معينة، لكن بناء على الاحصائيات تبين انها ستصل الى 70% خلال الـ25 سنة المقبلة، وفي الكويت تحديدا والخليج حسب دراسة اجريت مؤخرا تبين ان نسبة الاصابة بحساسية الانف 22% مقارنة بالنسبة السابقة التي كانت 17%.

كيف يمكننا التحكم في حساسية الأنف؟

٭ هناك طرق علاجية، فحساسية الأنف كمرض يمكن التحكم فيه، وهناك ادوية هي مضادات الهستامين وهذه تعادل مفعول الهستامين، بمعنى ايقاف الاعراض المسببة بسبب الهستامين، بمعنى ايقاف الرشح والسيلان.

ومشكلة ادوية الهستامين انها تسبب بعض الاعراض الجانبية البسيطة كجفاف الحلق وازدياد بسيط في ضربات القلب، لكن العرض المشهور جدا هو النعاس، فالكثير يتفادون تناول ادوية الهستامين لانها تسبب النعاس ويكون من الصعب عليهم قيادة السيارة والعمل مع اجهزة خطيرة.

مضادات الهستامين

لكن حاليا في الاسواق توجد ادوية مضادات هستامين لا تسبب نعاسا ويمكن ان يأخذها المريض ويقود السيارة بشكل طبيعي ويعمل بشكل طبيعي؟

هناك انواع ادوية اخرى مضادات الاستيرويد، وهذه الادوية متوافرة بشكل بخاخات للانف تعمل على خفض الالتهابات الحادة في الانف وهي جذور المشكلة بداية، وميزة هذه الادوية انها اذا تناولها المريض قبل التعرض للمواد المهيجة مثلا قبل العواصف الرملية بأسبوعين فانها يمكن ان تؤدي الى انخفاض نسبة الاصابة بحساسية الانف بعد التعرض للعواصف الرملية، وهناك ادوية اخرى مثل مضادات الاحتقان وتأتي غالبا على شكل نقاط تستخدم للانف، فتخفف الاحتقان، وهذه بعض انواع الادوية المتوافرة، وادوية حساسية الانف متوافرة بشكل كبير وبمجموعات دوائية مختلفة، المشكلة اذا لم يتناول المريض هذه الادوية تحدث مضاعفات بينما حساسية الانف مرض بسيط ومضاعفاته هي المشكلة.

ملوثات الجو

بماذا تنصح المرضى عند تلوث الجو سواء بالاتربة او الدخان؟

٭ النصيحة الأولى هي الجلوس في البيت قدر الامكان اذا لم يكن ضروريا الخروج، وفي اغلب الاحيان هذه النصيحة لا تجدي لاننا مضطرون للخروج من المنزل وفي هذه الحالة يفضل محاولة تفادي التعرض المباشر للغبار بمعنى تغطية الفم وتغطية الانف، وكذلك البقاء بالسيارة، شرب كميات كبيرة من الماء وينصح اذا كان المريض داخل البيت ان يقوم بتغطية مداخل البيت اي الباب الرئيسي او النوافذ بفوط مبللة، والنصيحة الاهم انه اذا تعرض لأعراض الرشح او الحساسية عموما عليه التوجه الى الطبيب المختص أي الطبيب المناسب وهو أنف وأذن وحنجرة او طبيب الحساسية واذا كانت الاعراض مثل كحة، صعوبة في التنفس، صوت في النفس، فهذه اعراض تختلف عن اعراض حساسية الانف، وربما تدل على الربو وهنا ينصح بالتوجه الى طبيب مختص في الجهاز التنفسي.

حساسية العين كيف يمكن التغلب عليها؟

٭ حساسية العين هي انواع كثيرة ولكن الحساسية التي سأتكلم عنها حاليا هي السبب المصاحب لحساسية الانف لأنه ربما يكون لها اسباب اخرى وفي هذه الحالة حساسية العين المصاحبة لحساسية الانف، التغلب عليها بنفس الطرق العلاجية التي تحدثنا عنها في علاج حساسية الانف، لانه بمجرد تطبيق مفعول الهستامين او تطبيق مفعول المواد الكيميائية التي تسبب الالتهاب عموما في الانف في منطقة الجهاز التنفسي العلوي فهنا يمكن التحكم بحساسية العين.

لكن طبعا هناك امراض اخرى لحساسية العين مختلفة ليست في سياق حديثنا اليوم.

الربو التحسسي

هل هناك ربو التحسسي اي ربو مرتبط بمواسم الحساسية؟

٭ هناك ارتباط بين حساسية الانف والربو، ومع الاسف انه دائما نفرق في العلاج بين الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي فالجهاز التنفسي العلوي يعني منطقة الفم والأنف والجيوب الانفية بينما الجهاز التنفسي السفلي هو منطقة الرئة، والحويصلات الهوائية، والاحصائيات تبين ان 90% من الناس الذين لديهم حساسية الانف هم عرضة للاصابة بحساسية الربو والعكس صحيح.

اي ان 60% في هذه الحالة من المصابين بالربو يتعرضون لحساسية الانف، فمؤخرا النصائح الطبية في علاج حالات الربو تأخذ في الاعتبار علاج حساسية الأنف، في نفس الوقت.

في اغلب الاحيان مرض الربو يتم معالجة الجهاز التنفسي السفلي وهي اعراض الربو نفسها وفي المقابل يجب معالجة اعراض الجهاز التنفسي العلوي، وهي حساسية الانف، وهما مرضان مرتبطان، يطلق عليه الجهاز التنفسي الموحد علوي وسفلي.

أسباب متعددة

لماذا يصاب البعض بإزعاجات الحساسية دون الآخرين؟

٭ هناك بعض المرضى لديهم تاريخ حساسية، او تحسس لمواد معينة مختلفة عن الأخرى، وهناك من يعانون من الحساسية في غير موسم الحساسية، فربما يكون لديهم حساسية من مواد موجودة في المنزل.

هل للوراثة دور في الاصابة بالحساسية؟

٭ هناك عامل وراثي، ينتشر من شخص الى آخر في السلالة نفسها.

الحساسية الموسمية تبدو مفهومة لكن ماذا عن الاشخاص الذين يعانون من الحساسية طوال العام؟

٭ هناك بعض الناس لديهم حساسية على مدار العام مثل عثة المنزل وهؤلاء يفضل ان يستخدموا وسادات وشراشف صحية خاصة لمرضى الحساسية، فهم لديهم حساسية وراثية او حساسية جسمية موجودة في تكوين اجسامهم ضمن مواد معينة.

العواصف الرملية

ما هي العاصفة الرملية؟

٭ تعرف العواصف الرملية بأنها هبوب الرياح القوية التي تحمل الرمال والغبار، وغالبا ما تحدث في المناطق الصحراوية.

تشكل العواصف الرملية مشكلة في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في منطقة الخليج حيث توجد مساحات واسعة من الاراضي الصحراوية، وغالبا ما تحدث العواصف الرملية في منطقة الصحراء الكبرى ويكثر حدوثها خلال شهري ابريل ومايو عندما تبلغ الرياح في هذه المناطق ذروتها، ومع تزايد معدل هبوب الرياح ترتفع كمية حبيبات الرمل التي يحملها الهواء، وفي اسوأ الظروف تغطي العواصف الرملية المنطقة المحيطة تماما مما يحجب الرؤية ويجعل التنفس صعبا، وقد يرى الاشخاص الافق باللون البرتقالي او البني، نتيجة لوجود كميات هائلة من الرمال، والغبار في الهواء.

هل للعواصف الرملية في الكويت خصوصية؟

٭ اعتقد ان الخصوصية هي مجموعة مصادر العواصف الرملية او التراب التي تأتي الى الكويت، سواء داخلية او خارجية، وكلنا يعلم ان منطقة الشرق الاوسط منطقة تعاني من عواصف رملية، ومنطقة الخليج تحديدا، بما فيها الكويت، تعاني بشكل اكبر.

مخاطر الغبار

ما مخاطر العواصف الرملية وما الذي يجب علينا فعله عند هبوب هذه العواصف؟

٭ ان فهم المخاطر التي تنطوي عليها العواصف الرملية وبادراك اهمية الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في توعية الجمهور بها يعدان من الامور المهمة للغاية، اذا كنا نريد التعامل مع هذه المشكلة بشكل جاد، ومساعدة اهل الكويت في الاستمتاع بحياة صحية آمنة.

لقد تحولت العواصف الرملية الى مشكلة كبيرة في الكويت خلال العامين الاخيرين، ليس فقط لأنها توقف الحياة تماما في جميع مرافق الدولة والمنشآت عندما تصبح الرؤية شبه منعدمة، لكن ايضا لما تحمله معها من مخاطر صحية كبيرة تؤثر على المواطنين.

مضاعفات تنفسية

فقد اشار عدد من الاطباء والخبراء الى زيادة معدلات الاصابة بالامراض التنفسية خلال الاعوام الاخيرة، وهو ما نتج عن زيادة اعداد الحالات التي تدخل المستشفيات لتلقي العلاج من هذه الامراض، فخلال احدى العواصف الرملية التي حدثت في الكويت العام الماضي دخل المستشفيات 1500 مريض نتيجة اصابتهم بمضاعفات تنفسية، كما تم قبول 445 طفلا في اقسام الاطفال للسبب نفسه، بما فيها اصابتهم بأزمات ربوية حادة.

فمخاطر العواصف الرملية هي مخاطر اجتماعية كتوقف العمل وتوقف حركة المرور وحركة الطيران وتوقف المدارس، هذه تنعكس عليها مخاطر اجتماعية ومخاطر اقتصادية، لكن تركيزنا هو على المخاطر الصحية وبالتحديد حساسية الانف ومضاعفاتها، اذا لم يتم علاجها، وتتفاوت الى نزيف في الانف او التهاب في الاذن الوسطى او التهاب في الجيوب الانفية، وهي من الامراض التي يصعب علاجها بالمضادات الحيوية، فربما يأخذ اسابيع لعلاج التهاب الجيوب الانفية وخاصة من اكثر المضاعفات خطورة هي الربو والالتهاب الرئوي.

رياح الشمال

كيف تنشأ العواصف الرملية؟

٭ تنشأ العواصف الرملية بشكل اساسي عن طريق هبوب رياح قوية في الصحراء تشمل رياح الشمال، والتي تحمل معها جزيئات من الرمال والاتربة لمسافات بعيدة، ومع زيادة معدلات هبوب الرياح تنطلق معها كميات كبيرة من الرمال والاتربة لتنتشر في الهواء بشكل مفاجئ، مما يجعل الرؤية الافقية والتنفس العادي امرا شبه مستحيل، بالاضافة لذلك تحمل العواصف الرملية معها العديد من العوامل المسببة للحساسية لمسافات طويلة، ومن بين هذه العوامل البكتيريا والفطريات والفيروسات وحبوب اللقاح، وهو ما يعني زيادة احتمالات الاصابات البكتيرية والفيروسية التي تعد بالغة الخطورة، بما يهدد صحة الانسان، ولأن العواصف الرملية تحمل عددا هائلا من الفطريات وحبوب اللقاح النباتية والبقايا العضوية، فإنها تسبب ايضا الحساسية التي تعرف باسم حساسية الانف.

ما الجديد في حساسية الانف وعلاجها؟

٭ هناك مجموعات دوائية متوافرة هي مجموعات مضادات الهيستامين والاستيرويدات ونوع من الابر، اما الجديد فهي البخاخات والاستيرويدات ومضادات الهيستامين التي لا تسبب النعاس ومضادات الاحتقان.

هل هناك ادوية معينة يمكن تعاطيها باستمرار للوقاية من الحساسية؟

٭ هناك ادوية يمكن استخدامها لفترات معينة لتقليل التحسس في مجموعات دوائية معينة.

تجنب الحساسية

هل لديكم نصائح معينة تتعلق بأسلوب الحياة لتجنب الحساسية؟

٭ كما ذكرت سابقا، الافضل دائما الابتعاد عن التعرض المباشر للعواصف الرملية، وهذه لا يمكن ايقافها، فمن الافضل ايقاف مخاطرها او الحد من مخاطرها.

افضل وسيلة اليوم هي التوعية عن طريق وسائل الاعلام المختلفة للوصول الى اكبر عدد من الناس وهو موضوع بسيط جدا، فهناك الكثير ممن يعرفون عن العواصف الرملية، لكن المشكلة هنا في الاهمال، فغالبا ما يهمل الناس خطورة العواصف الرملية، ونصيحتي لهم انه اذا لم يكن هناك ما يدعو للخروج فليبقوا في المنزل او اذا شعروا بأعراض الحساسية فيجب ان يعالجوا ولا يستهينوا بهذه الاعراض.

ما هي مخاطر العواصف الرملية