أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

الإعلان عن 15 ألف مقبول في «التطبيقي» نهاية الأسبوع الجاري

Google+ Print
الإعلان عن 15 ألف مقبول في «التطبيقي» نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عن 15 ألف مقبول في «التطبيقي» نهاية الأسبوع الجاري
ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الهيئة ستعلن اسماء المقبولين نهاية الاسبوع الجاري، مشيرة الى انه تم تخصيص 15 ألف مقعد لقبول الطلبة خلال العام الدراسي الجديد.

واوضحت المصادر انه سيتم استقبال الطلبة في اختبارات القدرات للغة الانجليزية الاسبوع الذي يليه ومن ثم يتم توزيع الجداول الدراسية على الطلبة المقبولين.

واشارت المصادر الى ان اللجنة العليا للقبول عقدت اجتماعها امس برئاسة مدير التطبيقي ونواب المدير العام وعمادة القبول والتسجيل لوضع اللمسات الأخيرة على اسماء الطلبة المقبولين بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قبل الإعلان عنها، لافتة الى ان الاجتماع ناقش استثناءات وزير التربية والمدير العام في القبول، كما ناقش ايضا كيفية استيعاب الأعداد التي سيتم قبولها للعام الدراسي الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية