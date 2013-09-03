الإعلان عن 15 ألف مقبول في «التطبيقي» نهاية الأسبوع الجاري

ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الهيئة ستعلن اسماء المقبولين نهاية الاسبوع الجاري، مشيرة الى انه تم تخصيص 15 ألف مقعد لقبول الطلبة خلال العام الدراسي الجديد.

واوضحت المصادر انه سيتم استقبال الطلبة في اختبارات القدرات للغة الانجليزية الاسبوع الذي يليه ومن ثم يتم توزيع الجداول الدراسية على الطلبة المقبولين.

واشارت المصادر الى ان اللجنة العليا للقبول عقدت اجتماعها امس برئاسة مدير التطبيقي ونواب المدير العام وعمادة القبول والتسجيل لوضع اللمسات الأخيرة على اسماء الطلبة المقبولين بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قبل الإعلان عنها، لافتة الى ان الاجتماع ناقش استثناءات وزير التربية والمدير العام في القبول، كما ناقش ايضا كيفية استيعاب الأعداد التي سيتم قبولها للعام الدراسي الجديد.