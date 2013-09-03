ضيوف «المؤتمر» يسجلون إعجابهم بالتراث المكي

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

حظيت احتفالية أمانة العاصمة المقدسة التي أقامتها، البارحة، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية باهتمام وإعجاب الزوار لما احتوت عليه من تجمع ثقافي وحضاري وتجسيد للعادات والتقاليد والقيم والفنون المكية العريقة والمهارات الشعبية وشتى المعارف التي أبدعها وصاغها أهل مكة عبر تاريخهم العريق على العصور.وقد ضم موقع الاحتفالية التي أقيمت بمواقف حجز السيارات بمدخل مكة المكرمة وفي مخيم مخصص أعد لهذه المناسبة، حيث تم تصميم موقع الاحتفال وفق تقاليد وعادات أهل مكة مع إيضاح الهيئة التي كانت عليها حياتهم الاجتماعية والمأكولات الشعبية المتوارثة، وتم إخراج الموقع في أسلوب بديع يعكس مدى العراقة التي تحظى بها هذه المدينة الأصيلة.كما تم استقطاب عدد من فرق الألعاب الشعبية كالمزمار والعرضة والخبيتي التي حظيت بإعجاب ومشاركة جميع الحضور.وأوضح عثمان أبو بكر مالي رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر أن الأمانة حرصت على تنظيم هذه الاحتفالية التي تهدف إلى إضفاء البهجة والسرور والخروج من الأجواء الرسمية للمؤتمر، إضافة إلى تعريف الضيوف بما تزخر به هذه البقعة الطاهرة من تراث عريق.وأشار مالي إلى أنه قد تم تصميم موقع الاحتفالية وفق الطراز المكي وتم تزويده بالأجنحة المختلفة التي تعطي لمحة عن بعض العادات والتقاليد المكية، بالإضافة إلى تقديم كافة المأكولات الشعبية كالمطبق والسمبوسة والبليلة والكباب الميرو والسوبيا والحلويات، كما تمكن الزوار أيضا من التعرف إلى اللعبة الشعبية الأولى لأهل مكة وهي لعبة الفن والتراث والحماس والرجولة (لعبة المزمار) الأصيلة التي أجبرت الجميع على المشاركة فيها.وقد أبدى عدد من الضيوف إعجابهم معبرين عن عميق امتنانهم وشكرهم لأمانة العاصمة المقدسة على تنظيم هذه الاحتفالية.