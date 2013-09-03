48 بحثاً تنقب في فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

يبدأ اليوم المؤتمر العلمي العالمي الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بعنوان «فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة» ويستمر ثلاثة ايام، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمختصين في فقه الموازنات من 15 دولة عربية وإسلامية.وأوضح مدير جامعة أم القرى رئيس الجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدكتور بكري بن معتوق عساس أن بلادنا المباركة بالعلم الشرعي ورجالاته واهتمام قيادتنا الرشيدة (حفظها الله) على تأصيل العقيدة الإسلامية من خلال التركيز على المسائل الفقهية المعاصرة وأهمية هذا الجانب في العصر الحاضر وأثره في إيجاد الحلول السليمة للمشاكل الإسلامية. وأكد أن فقه الموازنات بالمنهج الوسطي المعتدل والعمل على استخلاص المعايير الشرعية التي يعود لها فقه الموازنات من شأنها أن تكفل مصالح الأمة وتحقق مقاصدها، مبينا أن المؤتمر يأتي استكمالا للدور الكبير الذي تقدمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من منطلق رسالتها المنبثقة من اهتمامها بالعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية كأول كلية عنيت بهذا الشأن منذ نشأتها كنواة للتعليم العالي في المنطقة. وأبان عساس أن تنظيم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية لهذا المؤتمر العالمي يأتي انطلاقا من دورها في الحرص على واقع الأمة وحل القضايا المعاصرة التي تواجه أبناءها من خلال الواقع الذي شرعه لنا ديننا الإسلامي الحنيف لتحقيق ما ينفعها في دنياها وآخرتها عبر المحاور الرئيسة التي يرتكز عليها المؤتمر وما سيطرح فيه من موضوعات للبحث والمناقشة من خلال نخبة من العلماء والباحثين والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر والذين يمثلون 15 دولة عربية وإسلامية. وأوضح من جهته عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية أمين عام المؤتمر الدكتور غازي بن مرشد العتيبي أن اللجنة العلمية العليا للمؤتمر أقرت 48 بحثا من أصل 150 بحثا وصلت للجنة من مختلف الدول العربية والإسلامية لافتا النظر إلى أن المؤتمر سيعقد تسع جلسات تتناول عدة محاور تتعلق بمفهوم فقه الموازنات وأدلته الشرعية وثمار العمل به ومنهج الصحابة وسائر السلف في فقه الموازنات وضوابط العمل بفقه الموازنات وكذلك دور فقه الموازنات في تحقيق وحدة الأمة والتدرج في تطبيق الشريعة ودور فقه الموازنات في القضايا المالية المعاصرة ودور فقه الموازنات في المناظرات والتمثيل في وسائل الإعلام ودور فقه الموازنات في قضايا المرأة المسلمة والنوازل الطبية بالإضافة إلى سبل النهوض بفقه الموازنات معربا عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالي على رعايته لهذا المؤتمر.