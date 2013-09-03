ملاك مخطط 15 بالشرائع يطالبون بالسفلتة والإنارة

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

ناشد العديد من أصحاب قطع الأراضي بمخطط 15 بالشرائع الجهات المعنية بسرعة تنفيذ مشروع سفلتة الشوارع بالمخطط وانارته بالكامل، لإعطائهم الفرصة الكافية للبدء في انشاء مساكنهم وبالتالي الاستغناء عن تكاليف الإيجار العالية، مؤكدين أن الشركة المنفذة للسفلتة بدأت في تجهيز الشوارع غير أن العمل توقف بصورة مفاجئة ومثيرة للاستغراب، مطالبين باستعجالها ومتابعتها من قبل الجهات المسئولة حتى يتم إنجاز العمل في وقت وجيز دون تأخير قد يؤذي ملاك الأراضي ويزيد من مصاريف الايجارات.يعتبر نايف الغامدي أن مخطط 15 بالشرائع من المواقع المميزة لربطه مخططات الشرائع بنظيرتها في الراشدية، ومن المفترض أن تراقب وتتابع الشركات المنفذة لسفلتة شوارعه وإنهائها في الوقت المحدد وعدم المماطلة، مؤكدا أنه يملك قطعة أرض فيه ويريد توفر كافة الاحتياجات في الحي ليتمكن من البناء والسكن، مبينا أن الخدمات الأساسية كالسفلتة وخدمة الانارة أمر مهم جدا ويجعله يبدأ على الفور في بناء منزله ويستغني بالتالي عن تلك الشقق المستاجرة. ويضيف الغمدي قائلا «الإنارة والسفلتة تجعلان ملاك قطع الأراضي بالمخطط يفكرون جديا في تشييد المنازل والمحلات التجارية الأمر الذي يسهم في تخفيف معاناة كل مالك أرض سكنية ولم يستفد منها لعدة سنوات بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية». وقال فهد المالكي لـ «عكاظ»، إن موقع المخطط مميز للغاية، إلا أن عدم توفر مقومات الحياة فيه شيء غير جيد، لذلك ينتظرون سفلتة الشوارع الداخلية والرئيسة لأنها تساعد في تخفيف معاناة أولياء أمور الطلاب والطالبات أثناء توصيلهم لمدارسهم، وكذلك عند تبادل الزيارات بين الأقارب والزملاء والأصدقاء، ما بين مخططات الشرائع والراشدية، مشددا على ضرورة التحرك من قبل الجهات المعنية بمشاريع السفلتة والإنارة لإنهاء معاناة ملاك الأراضي بالمخطط.