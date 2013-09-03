مدير جامعة الملك خالد لأعضاء هيئة التدريس: التزموا بأنظمة المملكة ولا تخوضوا في السياسة

شدد مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، على أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأنظمة وتوجهات المملكة العربية السعودية وعدم الخوض في السياسة بل التركيز على العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة الملك خالد والذي أقامته عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.

حيث بدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم قُدمت عدد من العروض التعريفية من عدد من عمادات وإدارات الجامعة حول الخدمات التي تنفذها كان أولها عرض موجز عن عمادة التطوير والجودة قدمه الدكتور عمر علوان تحدث فيه عن نشاطات العمادة وأقسامها والبرامج التي تنفذها تلا ذلك استعراض وشرح برامج التعليم الإلكتروني بالجامعة وآلياته ثم قدمت عدد من العمادات عروضاً لأنظمة وقوانين الجامعة في عدد من المجالات التي تهم عضو هيئة التدريس بالجامعة خاصة في مجال التعليم الإلكتروني والبرامج الأكاديمية والإدارية بالإضافة إلى عرض فيلم تعريفي عن الجامعة من إعداد الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

ثم ألقى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود كلمة رحب فيها بأعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة وعبر عن سروره باللقاء بهم في هذا البرنامج التعريفي حيث أكد أن الجامعة تعد من أكبر الجامعات السعودية ولها ولله الحمد رسالتها الثابتة في هذا البلد المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو نائبه وولي عهده -حفظه الله- وسمو النائب الثاني، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وأيضاً بجهود كافة منسوبي الجامعة كل في تخصصه، وذكر الداود أن الجامعة وصلت ولله الحمد إلى مستويات مشرفة في شتى المجالات ونحن دائمًا نتطلع إلى الوصول إلى أبعد من ذلك بمشيئة الله تعالى على المستوى المحلي والعالمي.

وقال إن عضو هيئة التدريس بالجامعة هو المحك الرئيس في دفع هذا التقدم وهذا التميز بخلقه وحسن تعامله وعلمه؛ لأنه قدوة.

وأوصى الداود أعضاء هيئة التدريس ببذل كل الجهود حتى تواصل الجامعة مسيرتها وننهض جميعًا بهذا الوطن الغالي، كما أكد على أهمية التزام عضو هيئة التدريس بأنظمة وتوجهات المملكة العربية السعودية وعدم الخوض فيما يخالف هذه التوجهات وعدم الحديث في المسائل السياسية والتركيز على المادة العلمية الموكل بتدريسها.

من جهته، رحب سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأستاذ الدكتور عبدالله بن هادي القحطاني بأعضاء هيئة التدريس المنظمين حديثاً للجامعة متمنياً لهم التوفيق والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، كما ثمّن مشاركة العمادات المساندة والإدارات المتعددة بالجامعة في إقامة البرامج التعريفية، وإعداد وتوزع الكتيبات والمطبوعات المتعددة التي تبين الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة، وشكر ل مدير الجامعة حضوره ورعايته لهذا الحفل.