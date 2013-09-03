محافظ حوطة بني تميم يستقبل وفداً من جمعية الأيتام بالرياض

حوطة بني تميم - خالد بن محمد تصوير - زيد المسعود

استقبل محافظ حوطة بني تميم الأستاذ منصور بن إبراهيم العرفج وفدا من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض الذي كان في زيارة خاصة للمحافظة.

إذ يتكون هذا الوفد من كل من الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية بالإنابة والأستاذ ناصر بن سليمان الحقباني مستشار المدير العام للجمعية والاستاذ سامي بن محمد الزيدان مساعد المدير العام لشئون الفروع والأستاذ سليم محمد الماضي من الخدمات الإدارية بالجمعية. تم خلال الزيارة مناقشة البرامج والفعاليات التي تقدمها الجمعية إلى أبناء الايتام في المحافظة، ومناقشة المشروعات التي ترعاها الجمعية كما نوقش البحث عن موقع لفرع الجمعية بالمحافظة وقد وعد المحافظ بمتابعة ما يخص المحافظة والسعي لتوفير مقر مناسب ثم قام الوفد بجولة داخل المحافظة كما زار الوفد جمعية البر الخيرية في حوطة بني تميم لمناقشة التعاون والتكامل فيما بين الجمعيتين لما يعود بالفائدة على العمل الخيري في المحافظة خصوصا في مجال رعاية الأيتام.

وكان في استقبالهم نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العثمان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفي نهاية الزيارة قدم مدير عام الجمعية بالإنابة الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي الشكر والتقدير للمحافظ ولجمعية البر ولأهالي المحافظة على تعاونهم وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.