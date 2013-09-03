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اجتماع لرئيس جامعة بنى سويف ولجنة التسعير

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اجتماع لرئيس جامعة بنى سويف ولجنة التسعير اجتماع لرئيس جامعة بنى سويف ولجنة التسعير

عقد الدكتور أمين السيد لطفى رئيس الجامعة اجتماع لجنة التسعير أمس برئاسته وبحضور المستشار الهندسى للجامعة وعميد كلية الهندسة ومسئول شركة المقاولون العرب والشئون الهندسية بالجامعة وأمين عام الجامعة، حيث تم مناقشة أهمية تفعيل لجنة التسعير وحرص الجامعة على آلية العمل باللجنة.

كما وجه رئيس الجامعة اللوم لشركة المقاولون العرب للإهمال الجسيم فى أدائها، وأمر الإدارة الهندسية بعدم تقديم أى مستخلص إلا بعد إخطار كليه الهندسة ومراجعة أى مستخلص يقدم من الشركة، حيث قدم مسئول شركة المقاولون العرب الأسعار التقديرية لاستكمال أعمال الجامعة 2011-2012 ولم يقدم تحليل الأسعار المطلوب عن عام 2013.

هذا وقد شدد رئيس الجامعة على ضرورة تقديمها هذا الأسبوع وبصفة خاصة من نهاية مارس نظرا لوجود أكثر من أمر إسناد لذا لابد من تحليل الأسعار وإبداء ملاحظة عدم وجود أى قاعات فى المبنيين وثلاثة أوامر إسناد للكليات الثلاثة ( لاند سكيب )، المدينة الجامعية للطالبات 2011 ، الحاسبات والمعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية 2012، والتعليم الصناعى 2013 مع بداية الصيانة 2012.

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مصر 365