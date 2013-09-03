"شرفاء المترو" تؤكد تمسكها برئيس الشركة وترفض دعوات تطالب بإقالته

قال بهاء مطاوع منسق جبهة شرفاء المترو أنهم يرفضون الدعوات التى تطالب بإقالة المهندس عبد الله فوزى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مؤكدا تمسكهم بـ"فوزى" واستمراره رئيسا للشركة لنجاحه فى إدارة المترو خلال الفترة الصعبة الأخيرة، وذلك على حد قوله.

وأضاف منسق الجبهة التى تضم عاملين بالمترو لـ"اليوم السابع" أنهم متمسكون برئيس الشركة الحالى، مؤكدا أن مجموعة كبيرة من العاملين تضم عددا من القيادات العمالية على رأسهما حسام النبوى وعبد الناصر يوسف وأحمد فودة وسيد حسين ترفض الدعوات المطالبة بإقالة أو عزل فوزى.