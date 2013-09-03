أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"شرفاء المترو" تؤكد تمسكها برئيس الشركة وترفض دعوات تطالب بإقالته

Google+ Print
"شرفاء المترو" تؤكد تمسكها برئيس الشركة وترفض دعوات تطالب بإقالته "شرفاء المترو" تؤكد تمسكها برئيس الشركة وترفض دعوات تطالب بإقالته

قال بهاء مطاوع منسق جبهة شرفاء المترو أنهم يرفضون الدعوات التى تطالب بإقالة المهندس عبد الله فوزى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مؤكدا تمسكهم بـ"فوزى" واستمراره رئيسا للشركة لنجاحه فى إدارة المترو خلال الفترة الصعبة الأخيرة، وذلك على حد قوله.

وأضاف منسق الجبهة التى تضم عاملين بالمترو لـ"اليوم السابع" أنهم متمسكون برئيس الشركة الحالى، مؤكدا أن مجموعة كبيرة من العاملين تضم عددا من القيادات العمالية على رأسهما حسام النبوى وعبد الناصر يوسف وأحمد فودة وسيد حسين ترفض الدعوات المطالبة بإقالة أو عزل فوزى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365