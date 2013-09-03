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ضبط محام بحوزته بندقية آلية بقنا

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ضبط محام بحوزته بندقية آلية بقنا ضبط محام بحوزته بندقية آلية بقنا


> تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محامى بحوزته بندقية آلية وخزنتين بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن لتمكين ابنه عمه من الهرب من الشرطة بنجع حمادى .
> تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى يفيد بضبط “منصور ع .ع 32 سنة” محامى وبحوزته بندقية آلية وخزنتين، بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن أثناء مداهمتها منطقه عزبة”ورور” بنجع حمادى لضبط أحد المتهمين مما ساعده ذلك فى الهروب.
> كانت حملة أمنية قد داهمت قرية عزبة “ورور” التابعة لمنطقة الهيشة بنجع حمادى، لضبط أحد المتهمين فى قضايا السطو المسلح على الصيدليات بنجع حمادى ويدعى “هشام.ع” ، وقام أقارب المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن، نتج عنها إصابة الملازم أول “عبدالناصر عسران” بطلق نارى فى البطن، بالإضافة إلى إصابة مخبر يدعى “ناصر أحمد على” بطلق نارى فى الكتف ، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط لتلقى العلاج.

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