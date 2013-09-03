وكيل التعليم بسوهاج:40 مدرسة جديدة بتكلفة 61 مليون جنيه وصيانة 13

أكدت نادية موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن المدارس الجديدة التى تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد 2013 / 2014 تم يبلغ 40 مدرسة تم بالفعل تسلم عدد 21 منها فقط وهى مدارس للمراحل التعليمية ابتدائى وإعدادى وتعليم أساسى كاملة التجهيزات والمرافق بتكلفة قدرها 48 مليون جنيه تقريباً وأن عدد 19 مدرســـة أخرى مازالت تحت التجهيز، وسوف يتم تحديد التكلفة النهائيــة لها والتى من المرجح أن تصل إلى 45 مليون جنيه تقريباً بعد انتهاء أعمال التجهيزات المختلفة والمرافق.

أضافت موسى أنه تم عمل صيانة شامله لعدد 13 مدرسة صناعية وزراعية وتجارية على مستوى المحافظة بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه تقريباً وتم عمل صيانة شاملة لعدد 21 مدرسة تعليم عام وسوف يتم تحديد التكلفة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

من جانب آخر أوضح عمر عبد مسعود المدير العام للشئون التنفيذية أن إحصائية عن عدد المدارس والتلاميذ رياض الأطفال 497 مدرسة وعدد الأطفال بنون 28595 وبنات 24099 وفى المرحلة الابتدائية يبلغ عدد المدارس 1184وعدد التلاميذ 269516 بنين 250243بنات وعدد المدارس الإعدادى العام والمهنى 505 وعدد الطلاب 112287و108864 بنات وعدد مدارس الثانوى العام 96 مدرسة وعدد الطلاب 24185 بنين و24765 بنات وعدد مدارس الثانوى الفنى 79 مدرسة وعدد الطلاب 62973 بنين و45072 بنات ليصبح عدد المدارس التى تعمل بسوهاج 2361 مدرسة وإجمالى عدد الطلاب بنين وبنات على مستوى المحافظة 950599.

وأشار إلى أن وكيلة الوزارة أكدت على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية منذ بداية العام الدراسى والاهتمام بالاستفادة من الأجهزة المكهنة بالمدارس عن طريق إجراء الصيانة اللازمة لها بالتنسيق مع التطوير.

أضاف أن وكيلة الوزارة أصدرت لمديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم عدة تعليمات خلال الاجتماعات التحضيرية للعام الدراسى الجديد والتى حرصت وكيلة الوزارة على عقدها مع كافة قيادات التربية والتعليم بالمحافظة كسد العجز بالندب الكلى أو الجزئى من مناطق الزيادة إلى مناطق العجز والانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة وإزالة الر وأكد والمخلفات والأعمال التحضيرية للعام الدراسى الجديد قبل العام الدراسى بوقت كافى وكذلك توزيع الكتب المدرسية منذ اليوم الأول دون التقيد بتحصيل الرسوم وكذلك الالتزام التام بالنشرة الصادرة من التوجيه المالى والإدارى بشأن الرسوم المدرسية والتشديد على منع التبرعات تحت أى مسمى كما أكدن وكيلة الوزارة على ضرورة الاهتمام بالنواحى الأمنية الخاصة بالمدارس وذلك من خلال التنسيق بين المدرسة وأمن المديرية والجهات الأمنية المختصة.