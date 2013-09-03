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وزيرة الصحة من "كفر الشيخ": إنشاء إدارة للشكاوى والخدمات بالمحافظات

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وزيرة الصحة من "كفر الشيخ": إنشاء إدارة للشكاوى والخدمات بالمحافظات وزيرة الصحة من "كفر الشيخ": إنشاء إدارة للشكاوى والخدمات بالمحافظات

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة والسكان، أنه يتم إنشاء مراكز علاج أمراض الكبد فى عدد من المحافظات، وأنها استمعت لمطالب العاملين بمركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد، وسوف تسعى لتلبيتها.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن فيروس"c" منتشر على مستوى الجمهورية، وليست مشكلة أهالى كفر الشيخ فقط، وأنها لن تولى اهتمامها بمرضى مصابين بفيرس "سى" دون الاهتمام بالمصابين بأمراض أخرى.

وقالت الوزير إنها قررت إنشاء إدارة للشكاوى والمعلومات والاتصال بكل مديرية الصحة بالمحافظات وبكل مستشفى، وتابعت: "نعمل على إيصال الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

ولفتت إلى أنها وجدت العديد من السلبيات خلال زيارتها لمستشفى الرياض المركزى ومستشفى كفر الشيخ العام ومركز الكبد ولا بد من تفاديها، مؤكدة أنه سيتم عمل دراسة لمعرفة مدى توافر الأدوية بالمستشفيات، والعمل على إتاحة الخدمات للمناطق العشوائية المحرومة من الخدمة الصحية.

وأمرت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بسرعة علاج المريضة فايزة أحمد عطية، والتى تعانى من شلل نصفى منذ ست سنوات نتيجة البنج الزائد قبل إجرائها عملية لوز بمستشفى الرياض المركزى، كما أمرت بتحويل المريض إبراهيم عبد السلام الذى يعانى من عيب خلقى لعلاجه فى أحد المراكز المتخصصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزير الصحة، أمس الاثنين، بديوان عام محافظة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام للمحافظة والدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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