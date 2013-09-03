محافظ الإسكندرية: لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة بالمحافظة

أعلن اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، أنه لن يتهاون فى العمل على تشغيل محطة صرف سيدى جابر التى تعد منفعة عامة، وأن المشكلة كانت تكمن فى توصيل الصرف والمياه والمرافق إليها، وأنه سيعمل على حل تلك المشكلة مع الجهات المعنية فوراً.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقدته جمعية رجال الأعمال، مساء الاثنين، وأوضح أن مياه الصرف فى المحافظة تقدر بحوالى 2 مليون م3/يوم ويتم معالجة متر الصرف بتكلفة حوالى 3 جنيهات، مطالباً بتدشين حركة توعية ورفع مستوى الوعى البيئى لعدم إهدار مياه الشرب فى رى الحدائق وغيره من السلوكيات السلبية.

وبالحديث عن العقارات المخالفة، كشف "المهدى" عن وجود 25 ألف عقار مُخالف منهم 12 ألف مخالف قبل الثورة و13 ألف أخرى بعد الثورة، مشيراً إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة قبل الثورة كانت تقدر بـ15% فقط، وطالب رجال الأعمال بالمشاركة فى دعم صندوق التنمية العقارية لبناء وحدات سكنية صغيرة لمحدودى الدخل تعرض على لجنة الإسكان.

واقترح محفظ الإسكندرية إمكانية تعاون رجال الأعمال مع الصندوق الاجتماعى الذى يقدم منح يمكن استخدامها فى مشروعات رفع القمامة، وتحديد الجهات التى تقدم لها تلك المنح لعمل منظومة للنظافة، مشيراً إلى أنه بعد الاتفاق سيتم تنفيذ الفكرة فى منطقة من المناطق يتم اختيارها كنموذج.

وطالب "المهدى" رجال الأعمال بالجمعية بالمساهمة فى جلب كسارة لفرم الردم والاستفادة من الناتج فى صناعة بلاط خرسانى يستخدم كمصدات للرياح أو صناعة حوائط حاملة يمكن استخدامها فى بناء مساكن منخفضة التكاليف، تحتمل ثلاثة أدوار، وبذلك يتحقق هدفان هما الربح والاستفادة من المنتج.

ومن خلال استعراض نشاطات الجمعية طالب "المهدى" من الجمعية بتجميل المدينة بما لديها من إمكانيات حيث تمثلت تلك النشاطات فى مجالات عدة كالتنمية الاقتصادية، رفع كفاءة الكوادر البشرية، والمشاركة المجتمعية وتضم الخدمات العديد من القطاعات منها برنامج التعليم الفنى المزدوج كفالة اليتيم، محو الأمية، تحسين المدارس الابتدائية، إعادة المظهر الجمالى للإسكندرية، وتنمية المنشآت الصغيرة والحرفية والسياحة وغيرها من المجالات.

واختتم اللقاء بالاتفاق على وضع آلية للتواصل بين المحافظة ومجتمع الأعمال وعرض المشاكل التى تواجهه على السيد المحافظ بصفة دورية من أجل دفع عجلة التنمية، وتيسير المشاركة الفاعلة من أجل حياة أفضل وإعادة رونق الإسكندرية كعروس للبحر المتوسط.