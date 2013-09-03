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الخميس.. استكمال حملة إزالة العبارات المسيئة للجيش بكورنيش الإسكندرية

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الخميس.. استكمال حملة إزالة العبارات المسيئة للجيش بكورنيش الإسكندرية الخميس.. استكمال حملة إزالة العبارات المسيئة للجيش بكورنيش الإسكندرية

دعت حملة "مصريين ضد الفساد" جموع الشعب المصرى والثوار للمشاركة معهم يوم الخميس القادم، فى تجميل وتنظيف مسرح محمد عبد الواهاب بالشاطبى والقنصلية الفرنسية بميدان المنشية بجوار القائد إبراهيم.

وكانت حملة "مصريين ضد الفساد" بمشاركة النائب عبد المالك الشيرصى وقبيلته، قد نظمت حملة أمام مكتبة الإسكندرية اليوم لإزالة المكتوب على جدران الحوائط من عبارات مسيئة للجيش كتبتها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك تنظيف مكتبة الإسكندرية وإعادة صورتها بشكل يليق بها.

وأكد أحمد عوض، المتحدث الرسمى للحملة، أنهم سيستكملون العمل على طول طريق كورنيش الإسكندرية، لافتاً إلى أن الحملة سوف تقوم بعمل مسح ميدانى لجميع الصور والكلام المنسوب من قبل جماعة الإخوان المسلمين عن الثوار والجيش فى جميع مناطق الإسكندرية بأسرها.

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