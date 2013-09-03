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موقع Scopus الأمريكى ينشر بحثًا عن الخلايا الشمسية لباحث بجامعة جنوب الوادى

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موقع Scopus الأمريكى ينشر بحثًا عن الخلايا الشمسية لباحث بجامعة جنوب الوادى موقع Scopus الأمريكى ينشر بحثًا عن الخلايا الشمسية لباحث بجامعة جنوب الوادى

نشر موقع Scopus الأمريكى والمتخصص فى تقييم النشر للباحثين بحثا علميا للدكتور محمود سيد عبد الصادق بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادى عن مجال الخلايا الشمسية.

وأكد الدكتور محمود أن هذا البحث هو أخر بحث تم نشره بعد 23 بحثا منهم 19 بحثا فى النانو تكنولوجى واثنين فى الخلايا الشمسية واثنين فى أشباه الموصل العضوية حيث بلغت عدد مرات الاستشهاد 90 مرة فى 73 بحث منشور فى مجلات دولية.

وأضاف أن آخر بحث تم نشره Optical properties of nano-structured Pt/FTO counter electrode for QDSSCs مع علماء من تركيا والسعودية ومصر، مؤكدا أن هذه الأبحاث ترفع اسم الجامعة عاليا وسط جامعات العالم.

وقدم الباحث المصرى الشكر للدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، على اهتمامه الكبير بالباحثين والتواصل مع أبناءه خارج .

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مصر 365

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