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نقيب معلمى كفر الشيخ: علينا أن نترك السياسة ونعمل لخدمة الطلاب

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نقيب معلمى كفر الشيخ: علينا أن نترك السياسة ونعمل لخدمة الطلاب نقيب معلمى كفر الشيخ: علينا أن نترك السياسة ونعمل لخدمة الطلاب

أكد زين العابدين رفاعى "نقيب المعلمين بكفر الشيخ" أنه تقدم بخطة للمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، لاستكمال مشروع التعليم المتميز الذى بدأته مدارس إدارات كفر الشيخ فى الفصل الدارسى من العام الماضى.

وأضاف أنه علينا أن نترك مجال السياسة، ونعمل لخدمة الطلاب والمعلمين بغض النظر عن أى أحداث سياسية مرت بها البلاد، مشيرا إلى أن النقابة تعمل على رفعة شأن المعلم، واستكمال كل مشروع نافع للمعلم والطلاب وولى الأمر، وهذا ما أثبته مشروع التعليم المتميز الذى انفردت به محافظة كفر الشيخ فى العام الماضى دون محافظات الجمهورية.

وأضاف زين العابدين أن التعليم المتميز يتلخص فى تقديم خدمة تعليمية متميزة فى صورة مقابل بسيط، حيث تم توفير المناسب للطلاب بالمدارس من خلال أساتذة متميزين ووسائل تعليمية وفصل دراسى مختلف عما تعود عليه.

وأشار إلى أنه كما يسمح لأسرة الطلاب بالتواجد بالمدارس من خلال النادى الاجتماعى الذى وفرته المدارس بها، بحيث تتواجد الأسرة بالمدرسة، وتوفير متطلبات الأسرة من خلال مقصف المدرسة، فلابد أن يمارس الطلاب كافة الأنشطة الطلابية المتعددة رياضية وفنية وثقافية وغيرهم ورعاية الموهوبين، والتى أثبتت نجاحها والدليل أكثر من 27مخترعا من طلاب المدارس، وكذلك تناول وسائل الإعلام لنجاحات المشروع بالتعاون التام بين النقابة وبين التربية والتعليم تحت رعاية محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم.

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مصر 365