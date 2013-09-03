دشنت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع القطاعات المختلفة حملة توعية متكاملة باسم "نظافة – تشجير – توعية – بيئية"، وذلك بأحياء الغردقة ومدن المحافظة ومنها حى مجاهد بمدينة الغردقة، تحت شعار "معناً من أجل بيئة نظيفة وصحية".
> وتنفذ الحملة بالجهود الذاتية بالتنسيق بين إدارة الإعلام والتثقيف البيئى وعدد من الجهات ( مركز شباب الغردقة – إدارة شركة مخابز وحلوانى الزهراء بالغردقة – شركة ريلاكس للتعدين فرع سفاجا – فريق شباب هنبدأ بخطوة – فريق شباب صناع الحياة – شركة حياه للنظافة – مجلس مدينة الغردقة )، يتم خلال الحملة توزيع مطبوعات توعية بيئية لتوزيعه على فئات المجتمع المدنى أثناء الحملة.
> ومن المقرر انطلاق الحملة من مركز شباب الغردقة بمشاركة الشباب المتطوعين من أبناء حى مجاهد لغرس السلوك البيئى الصحيح.
انطلاق حملة بالبحر الأحمر بعنوان "معناً من أجل بيئة نظيفة وصحية"
دشنت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع القطاعات المختلفة حملة توعية متكاملة باسم "نظافة – تشجير – توعية – بيئية"، وذلك بأحياء الغردقة ومدن المحافظة ومنها حى مجاهد بمدينة الغردقة، تحت شعار "معناً من أجل بيئة نظيفة وصحية".