انطلاق حملة بالبحر الأحمر بعنوان "معناً من أجل بيئة نظيفة وصحية"

دشنت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع القطاعات المختلفة حملة توعية متكاملة باسم "نظافة – تشجير – توعية – بيئية"، وذلك بأحياء الغردقة ومدن المحافظة ومنها حى مجاهد بمدينة الغردقة، تحت شعار "معناً من أجل بيئة نظيفة وصحية".

> وتنفذ الحملة بالجهود الذاتية بالتنسيق بين إدارة الإعلام والتثقيف البيئى وعدد من الجهات ( مركز شباب الغردقة – إدارة شركة مخابز وحلوانى الزهراء بالغردقة – شركة ريلاكس للتعدين فرع سفاجا – فريق شباب هنبدأ بخطوة – فريق شباب صناع الحياة – شركة حياه للنظافة – مجلس مدينة الغردقة )، يتم خلال الحملة توزيع مطبوعات توعية بيئية لتوزيعه على فئات المجتمع المدنى أثناء الحملة.

> ومن المقرر انطلاق الحملة من مركز شباب الغردقة بمشاركة الشباب المتطوعين من أبناء حى مجاهد لغرس السلوك البيئى الصحيح.