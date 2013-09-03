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مهارات التعامل مع الجمهور في «الهيئة»

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مهارات التعامل مع الجمهور في «الهيئة» مهارات التعامل مع الجمهور في «الهيئة»

 راشد الثويني (حائل)

ضمن برامج التطوير التي تقيمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنسوبيها من الأعضاء الميدانيين، ينظم فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل وبالتعاون مع معهد النخبة للتدريب هذا الأسبوع دورتين تدريبيتين يقدمهما الشيخ عبدالله بن راشد الفهيد مدير الشؤون الميدانية بفرع القصيم أولاهما بدأت صباح يوم أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام بعنوان «مهارات الاحتساب في الأسواق» والأخرى ستقام يومي الأربعاء والخميس تحت عنوان «تنمية مهارات التعامل مع الجمهور» بمشاركة 50 عضوا ميدانيا.وقد بدأت الدورة الأولى صباح أمس بحضور مساعد المدير العام للتطوير الشيخ فرحان جريبيع العنزي ومدير إدارة التطوير بالفرع الشيخ فهيد بن زيد البايح حيث ألقى فضيلة الشيخ فرحان كلمة استفتاحية رحب فيها بالمدرب والأعضاء المشاركين وحثهم على الاستفادة من مثل هذه الدورات، علما أن هذه الدورات تقام في قاعات التدريب التابعة لفندق جولدن توليب وبمشاركة 50 عضوا ميدانيا.

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