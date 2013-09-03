900 مليون لإنشاء مشاريع تعليمية جديدة في تبوك

بديعة حسن (تبوك)

وجه المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان، كافة الإدارات ومكاتب التربية والتعليم في المنطقة بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لكافة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم وبدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول.وأوضح خلال تفقده عددا من مدارس المنطقة للاطلاع على تجهيزات العام الدراسي الجديد، أن الإدارة وجهت المعلمين والمعلمات الجدد لمدارسهم وتأمين الكادر الإداري، مشيرا إلى افتتاح مدارس جديدة والاستمرار في تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية في مدينة تبوك والمحافظات التابعة، إضافة إلى مشاريع تعليمية جديدة معتمدة لهذا العام بتكلفة نحو 900 مليون ريال، فيما تم الإعلان منذ العام المنصرم، عن إحداث مدارس جديدة في الأحياء الحديثة الإنشاء، وبعض المراكز في المحافظات، وفق النمو السكاني وتقارير إدارة التخطيط المدرسي التي تحدد الاحتياج لافتتاح مدارس جديدة للبنين والبنات.كما تفقد المساعد لتعليم البنين الدكتور هاشم القحطاني والمساعد للشئون المدرسية الدكتور عمر أبو هاشم ومدير إدارة الإشراف التربوي ماجد القعير والمساعدة لشئون تعليم البنات نجلاء الشامان عددا من المدارس في تبوك.من جهة أخرى، وافق مدير عام التربية والتعليم بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان على افتتاح مركزين للحي المتعلم لمحو الأمية للمساهمة في تنمية المجتمع وتطويره ورفع مستوى الوعي الثقافي والصحي والاجتماعي والنفسي والديني والبيئي وتطوير العادات والسلوك بين أفراد المجتمع، وهو خاص بخريجات مراكز محو الأمية أو الحاصلات على مؤهلات تعليمية مختلفة لجميع الفئات العمرية. ويبدأ التسجيل في إدارة تعليم الكبار (بنات) بمبنى الصالحية اعتبارا من يوم الاثنين الماضي لمدة أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.