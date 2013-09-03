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جامعة تبوك تقيم حفل استقبال لطلابها المستجدين

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جامعة تبوك تقيم حفل استقبال لطلابها المستجدين جامعة تبوك تقيم حفل استقبال لطلابها المستجدين
تقيم جامعة تبوك ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بعد غد حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 1434/1435هـ، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري.وأوضح المشرف العام على إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور سعد الثبيتي أن الطلاب القدامى سيستقبلون زملاءهم الجدد خلال الحفل بهدف توعيتهم وتوجيههم بالإمكانات المتوافرة في الجامعة وكيفية الاستفادة منها بهدف تجاوز الطالب المستجد الرهبة التي غالبا ما تنتابه في بداية مسيرته الأكاديمية.وبين الثبيتي أن عمادة شؤون الطلاب تدعو جميع الطلاب المستجدين لحضور هذا الحفل للاستفادة من الخدمات التي ستقدم لهم من زملائهم القدامى.

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