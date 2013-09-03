نجاحات أرامكو ساهمت في دفع عجلة التنمية

أشاد بدورها لاستقطاب الكفاءات الشابة.. أمير تبوك:
علي بدير (تبوك)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة يوم أمس الأول، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالمهندس الفالح والوفد المرافق له، مؤكدا سموه على مكانة أرامكو العالمية التي تعتبر من الشركات الرائدة ومن ضمن منظومة الشركات العالمية التي نفتخر بها.وأشاد سموه بدور أرامكو في استقطابها للكفاءات السعودية الشابة التي نعتز بها والتي أثبتت من خلالها كفاءة عالية وإخلاصا حتى أثناء انتقالهم إلى مواقع أخرى خارج أرامكو وسجلوا نجاحات متميزة، مؤكدا أهمية الدور التنموي الذي تسهم فيه شركة أرامكو ومشاركتها في عجلة التنمية الشاملة التي تعيشها مناطق المملكة في جميع المجالات.بعد ذلك استمع سموه إلى شرح مفصل من رئيس شركة أرامكو عن سير العمل في مشروعات الشركة في المنطقة والخطط والمراحل التي وضعتها الشركة لمستقبل أعمالها في منطقة تبوك.كما تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم أعمال شركة أرامكو بالمنطقة.وأعرب المهندس في كلمته عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على جهوده التي أسهمت في تسهيل أعمال الشركة في المنطقة، وذللت الصعوبات التي تعترض أعمالها بالتعاون بين أرامكو وإمارة منطقة تبوك والإدارات الحكومية بالمنطقة وقال «نحن في أرامكو نثمن لسمو أمير منطقة تبوك هذه الجهود ونعتز بالنجاح الذي تحققه الشركة بالمنطقة والذي جاء بفضل الله ثم بفضل الثقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - ودعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي».وأوضح المهندس الفالح أن وقود الطائرات متوفر بكافة مطارات المملكة وبأسعار منافسة دوليا، ومسألة الإعانات الخاصة به، قرار يصدر من الحكومة، مشيرا إلى أنه متوفر في كل المطارات، مؤكدا أن أرامكو دائما على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي وضع ممكن يكون سواء على الوضع الدولي أو الإقليمي أو على مستوى التشغيل.وحول غياب نشاط أرامكو الاجتماعي في تبوك قال إن أرامكو نشطة اجتماعيا في كل المواقع التي تعمل فيها، ومنها مهرجانات ونشاطات ثقافية ومنها ضباء، وسيكون هناك توسع في هذه البرامج، لافتا إلى أن منطقة تبوك من المناطق الواعدة والتي لها موقعها الاستراتيجي لتكون منطقة اقتصادية وذات جذب استثماري كبير وذلك لما بها من ثروات بترولية وغازية ومعدنية.