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2000 ضابط وفرد أمن لتيسير الحركة للطلاب في أول أيام الدراسة

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2000 ضابط وفرد أمن لتيسير الحركة للطلاب في أول أيام الدراسة 2000 ضابط وفرد أمن لتيسير الحركة للطلاب في أول أيام الدراسة

 بديعة حسن (تبوك)

أوضح لـ«عكاظ» مدير شرطة تبوك اللواء معتوق الزهراني أنه بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة، تمت مشاركة حوالي 220 دورية من الشرطة، المرور، دوريات الأمن، أمن الطرق، الضبط الإداري، وأكثر من 2000 ضابط وفرد في كافة محافظات ومراكز المنطقة لحفظ الأمن وتيسير الحركة للطلاب والطالبات في أول أيام الدراسة، مشيرا إلى أنه لم تسجل ولله الحمد أي حادثة سوى حادث مروري واحد.وكان مدير مرور تبوك العميد محمد النجار قد أكد على انسيابية الحركة المرورية في الأيام الأولى من بدء العام الدراسي، وأنه تم الانتهاء من اليوم الدراسي الأول بكل يسر وسهولة بفضل من الله وبجهود رجال المرور وبمساندة من دوريات الأمن الوقائي والدوريات الأمنية.

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