حملة لإزالة السيارات التالفة بطريف

محمد الموزن (طريف)

أعلنت بلدية محافظة طريف عن تنظيم حملة خاصة لنقل وإزالة السيارات التالفة من جميع أحياء المدينة بما فيها المنطقة الصناعية والمعارض والساحات والميادين، وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع هذه الحملة.ونظرا لبقاء بعض السيارات على وضعها فإن البلدية قد باشرت في إزالتها بالمعدات الخاصة بها وحجزها ليتم الاحتفاظ بها 3 أشهر وتسليمها لأصحابها خلال هذه المدة مع دفع الغرامة اللازمة، وفي حالة عدم المراجعة خلال المدة المذكورة فإنه يحق للبلدية التصرف بها بالبيع في المزاد العلني. ومن جهة أخرى فإن بلدية محافظة طريف تشكر كل من تجاوب معها من أصحاب السيارات أو الورش الذين قاموا بإزالتها من أنفسهم.