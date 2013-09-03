كيف ربح الأهلي 5 مليون جنيه من انتقال جدو لهال سيتي؟

نجح الأهلي في الخروج بمكاسب كبيرة من صفقة انتقال محمد ناجي جدو إلى هال سيتي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووافق الأهلي في الساعات الأخيرة على رحيل جدو إلى هال سيتي لينضم اللاعب إلى مواطنه أحمد المحمدي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مكاسب الأهلي المادية لم تكن في قيمة الصفقة نفسها حيث علم FilGoal.com أن قيمتها لم تتجاوز مليون جنيه نظير إعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

ولكن النادي الأحمر نجح في الحصول على مكاسب أخرى منها تجديد تعاقد اللاعب لمدة موسمين عقب العودة من الإعارة.

كما أن جدو تنازل عن مستحقاته لدى الأهلي التي تقدر بنحو 700 ألف جنيه، كما وفر الأهلي قيمة عقد اللاعب في الموسم الحالي التي تبلغ 2.5 مليون جنيه.

وتحمل هال سيتي قيمة علاج جدو في إنجلترا التي تقدر بما يقرب من نصف مليون جنيه.