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جدو لن يظهر برقم قميصه القديم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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جدو لن يظهر برقم قميصه القديم في الدوري الإنجليزي الممتاز جدو لن يظهر برقم قميصه القديم في الدوري الإنجليزي الممتاز

لن يظهر محمد ناجي جدو المنتقل حديثا لصفوف هال سيتي في موسم 2013-2014 بالقميص 22 الذي ارتداه في الموسم الماضي.

وأعلن الأهلي وهال سيتي انتقال جدو من الفريق المصري لنظيره الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل ساعات قليلة من نهاية اليوم الأخير لباب الانتقالات الصيفية.

وكان جدو الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لهال سيتي قد ارتدى القميص رقم 22 بسبب حبه لزميله في الأهلي ومنتخب محمد أبو تريكة.

ولن يستطع جدو ارتداء القميص 22 هذا الموسم بسبب حصول الحارس ستيف هاربر على القميص.

جدو عليه اختيار أحد أرقام القمصان التالية لارتداءه موسمه الجديد وهي، 13، 18، 21، 26، 28، 30، 31، 32.

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