بالفيديو .. تذكر أهداف جدو في الموسم الماضي مع هال سيتي

يتذكر الجميع البداية الخيالية التي قام بها محمد ناجي "جدو" في فبراير الماضي حين لعب أول مبارياته مع هال سيتي.

جدو الذي اتم يوم الاثنين انتقاله لهال سيتي لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة سجل خمسة أهداف في 12 مباراة لعبها لهال في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الأهداف الخمسة التي سجلها لاعب منتخب مصر جاءت في فترة تقل عن شهر، قبل أن يتوقف عن التهديف بسبب الإصابة وعدم التوفيق.

أهداف جدو أسهمت في النهاية صعود النمور إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلال المركز الثاني المؤهل مباشرة للبريميرليج.

ويسترجع FilGoal.com أهداف جدو في الموسم الماضي مع هال سيتي.

1- هدفه الأول في مرمى ديربي كاونتي

2- هدفه في مرمى تشارلتون

3- هدفه في شباك بلاكبيرن

4 ، 5- هدفان في مرمى برمنجام