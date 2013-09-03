إيفرتون يعوض فيلاني بـ3 لاعبين على رأسهم جاريث باري

عوض إيفرتون انتقال نجمه مروان فيلاني إلى مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين على رأسهم جاريث باري من مانشستر سيتي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن إيفرتون ضم الثلاثي باري من سيتي وروميلو لوكاكو من تشيلسي وجيمس مكارثي من ويجان.

وانتقل فيلاني إلى مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مقابل 32 مليون يورو.

وضم إيفرتون باري على سبيل الإعارة لمدة موسم ولم يفصح عن القيمة المالية للانتقال، كما ضم مكارثي من ويجان مقابل 19 مليون يورو.

بينما ضم لوكاكو من تشيلسي على سبيل الإعارة أيضا دون الإفصاح عن القيمة المالية.