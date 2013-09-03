رسميا .. مانشستر يونايتد يضم مروان فيلاني

نجح مانشستر يونايتد في ضم مروان فيلايني لاعب وسط إيفرتون قبل دقائق من نهاية اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية (الاثنين).

وأعلن إيفرتون عبر موقعه الرسمي أن مانشستر يونايتد ضم فيلاني مقابل 32 مليون يورو.

وانتظر مانشستر تأكيد الصفقة من قبل الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي بعد إنهاء أوراق اللاعب في الساعات الأخيرة.

يذكر أن ديفيد مويس المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد هو من قدم مروان فيلايني كأبرز نجوم الدوري الإنجليزي حين كان يتولى قيادة إيفرتون في المواسم الأخيرة.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الشياطين الحمر نجحوا في ضم فابيو كوينتراو ظهير ريال مدريد على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، مع تعليق الصفقة حتى تأكيدها أيضا.