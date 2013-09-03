أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا .. مانشستر يونايتد يضم مروان فيلاني

Google+ Print
رسميا .. مانشستر يونايتد يضم مروان فيلاني رسميا .. مانشستر يونايتد يضم مروان فيلاني

نجح مانشستر يونايتد في ضم مروان فيلايني لاعب وسط إيفرتون قبل دقائق من نهاية اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية (الاثنين).

وأعلن إيفرتون عبر موقعه الرسمي أن مانشستر يونايتد ضم فيلاني مقابل 32 مليون يورو.

وانتظر مانشستر تأكيد الصفقة من قبل الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي بعد إنهاء أوراق اللاعب في الساعات الأخيرة.

يذكر أن ديفيد مويس المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد هو من قدم مروان فيلايني كأبرز نجوم الدوري الإنجليزي حين كان يتولى قيادة إيفرتون في المواسم الأخيرة.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الشياطين الحمر نجحوا في ضم فابيو كوينتراو ظهير ريال مدريد على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، مع تعليق الصفقة حتى تأكيدها أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع