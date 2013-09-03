سعود الفيصل نقل للسيسي تحيات خادم الحرمين وتقديره للجهود نحو استعادة مصر مكانتها الرائدة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية محادثات أمس مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وتناول اللقاء مناقشة التطورات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقل سمو الأمير سعود الفيصل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - للفريق السيسي وتقديره للجهود المبذولة لسرعة استعادة مصر لمكانتها الرائدة بوصفها مركز الثقل والعمق الاستراتيجي للمنطقة العربية.

وأكد سموه أن العلاقات السعودية المصرية مبنية على روابط راسخة من مشاعر الأخوة والتنسيق والتعاون والعمل العربي المشترك في المجالات كافة.

وأعرب الفريق السيسي من جانبه عن اعتزازه بالجهود الدبلوماسية السعودية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب المصري وحرصه الدائم على دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة مؤكدًا على الروابط القوية بين البلدين اللذين يملكان قاسمًا كبيرًا من التاريخ العريق والريادة العربية والإقليمية المشتركة .

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان ومعالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير الدكتور خالد الجندان ورئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي.

فيما حضره من الجانب المصري رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.

وكان الأمير سعود التقى في وقت سابق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات. إلى ذلك، تفقد الأمير سعود مكاتب السفارة السعودية والقنصلية وسكن الموظفين الجديد يرافقه السفير قطان وأركان السفارة. وقد غادر سموه القاهرة في وقت لاحق أمس بعد زيارة لمصر استغرقت يومين رأس خلالها وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للدورة 140 لمجلس الجامعة العربية.