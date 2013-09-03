معرض أبوظبي للصيد والفروسية ينطلق غداً

أكد محمد خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة مستشار الثقافة والتراث في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أن إمارة أبو ظبي من خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبو ظبي 2013) تسعى إلى نشر وترسيخ الهوية الوطنية الأصيلة مستندة على الموروث الشعبي للدولة الذي ينبع من الروح البدوية القديمة، مُشيرا إلى أنّ المعرض يعتبر أحد أهم المحطات السنوية الهامة التي تعنى بصون التراث الثقافي، ونحرص من خلالها دائماً على تحقيق النجاحات المبهرة عاماً بعد عام، في إطار باقة مميزة من الفعاليات التراثية والثقافية التي تؤكد على دور أبوظبي كراعية للثقافة والصيد المستدام، وكمركز اقتصادي له مكانته المرموقة على الخارطة الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي أمس للإعلان عن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2013)، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي بالمنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 4 ولغاية 7 سبتمبر في أبو ظبي.

وأعلنت إدارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" عن توفيرها ستة الاف موقف سيارات مجانا لزوار الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2013)

وحضر المؤتمر الذي انعقد في فندق انتركونتيننتال أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة وعبد الله القبيسي عضو اللجنة المنظمة ومدير المعرض الدولي للصيد والفروسية، والملازم أول سالم أحمد - القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلا ً للجنة الأمنية للحدث، ولارا صوايا مديرة المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، وفهد الشامسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب عددٍ من العارضين والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

شهرة عالمية

وأشار محمد خلف المزروعي إلى أن المعرض الدولي للصيد والفروسية اكتسب خلال دوراته الماضية شهرة عالمية، وأصبح وجهة لكل منتجي معدات الصيد والفروسية ومتعلقاتهما، ومنافساً لأهم معارض العالم في هذا المجال، وذلك عبر فعالياته العديدة وأنشطته المتميزة.

وأكّد المزروعي على المكانة المتميزة التي بات يتخذها المعرض مع انطلاق دورته الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء القادم، والتي تتجلى بمشاركة أكثر من 600 شركة من 40 دولة على مساحة تقارب 39 ألف متر مربع، ومنها ما يزيد عن 50 شركة محلية وعالمية تتواجد للمرّة الأولى.

ومع هذا التواجد الدولي الكبير، تبرز الزيادة الملحوظة في مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزيد عن 100 شركة محلية، والعديد من المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية ذات الصلة بالحفاظ على البيئة وصون التراث والترويج للهوايات والرياضات التراثية الأصيلة، وذلك بالتوازي مع تسجيل العديد من رموز التراث الثقافي للإمارات في منظمة اليونسكو في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ومنها الصقارة والسدو والتغرودة.

بعد تراثي

كذلك شرح المزروعي كيف أثبتت الأنشطة الثقافية ذات البعد التراثي المُصاحبة للمعرض الدولي للصيد والفروسية جدارتها وفاعليتها في التنشيط الثقافي والسياحي في الدولة، واستطاعت بفعل دقة تنظيمها وحسن اختيار نوعيتها أن تقدم لكافة زوار المعرض والمشاركين فيه صورة ناصعة عن مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والفنية في الإمارات، الأمر الذي جعل من المعرض مهرجانا شاملا يستقطب كافة شرائح العائلة والمجتمع، وهذا ما انعكس على استقطاب المعرض في دوراته الأخيرة سنوياً لحوالي 100 ألف زائر.

وفي نهاية كلمته توجّه محمد خلف المزروعي بالشكر لكل الرعاة والداعمين لهذا المعرض الدولي الهام .

حديقة الحيوانات في العين تشارك

تشارك حديقة الحيوانات بالعين في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وتأتي المشاركة ضمن جهود الحديقة في الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض والتزامها بحماية وزيادة أعداد الحيوانات التي تعيش في المناطق الجافة والصحراوية، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية في دولة الإمارات، حيث يقع جناح حديقة الحيوانات بالعين ضمن قسم "الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي". وتتضمن مشاركة حديقة الحيوانات بالعين استعراض آخر التطورات والتحديثات التي أجريت في الحديقة، بما في ذلك المعارض والمرافق الجديدة، إضافة إلى التجارب التفاعلية الفريدة التي توفرها الحديقة لجميع زوارها.

وسيساهم فريق حديقة الحيوانات بالعين أيضاً في العروض التراثية والعروض الحية ضمن المعرض، مثل عرض الطيور الخاص، الذي سيتم تنظيمه في قاعة العروض في القاعة رقم 12. العين-البيان