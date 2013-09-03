أبناء الجالية المصرية في العين يثمنون

أشاد أبناء الجالية المصرية بمدينة العين بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات تجاه مصر وشعبها، وثمنوا الزيارة التاريخية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوفد الرفيع المرافق لسموه لمصر.. مؤكدين أن العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين متجذرة ولا تسمح لأحد أن ينال منها.

وقال رئيس الجالية المصرية بالعين في تصريح له، إن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يشكل بعداً جديداً مع انطلاقة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو حينما خرج بالملايين ليعبر عن ثورته، ويعلن عن طموحاته ليجد من يمد له يد العون من أبناء دولة الإمارات"، لتكلل كل هذه المبادرات بزيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر.