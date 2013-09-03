إرشاد أكاديمي لـ 3 آلاف طالب في جامعة زايد

أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزير دولة، ورئيس جامعة زايد حرص الجامعة على تنمية نجاح طلبتها وتطوير ملكات التميز والإبداع لديهم بما يعزز تفوقهم الأكاديمي من ناحية، ويقوي الأدوار الخلاّقة التي يُنتَظَر أن يقوموا بها حيال مجتمعهم من ناحية أخرى، جاء ذلك بمناسبة استقبال جامعة زايد أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة جدد انتظموا أمس في برنامج الإرشاد الأكاديمي الذي تنظمه لهم الجامعة، بحضور أولياء أمورهم، وذلك بفرعي الجامعة بأبوظبي ودبي.

وقالت الشامسي إن الجامعة تحرص باستمرار على أن تكون برامجُها الأكاديميةُ متميزةً وفعالة، تتفق مع الأهداف التعليمية للطالب، وتستجيب لمتطلبات المجتمع، وتحقق أفضلَ المستويات العالمية، في الوقت الذي تربط الطالب بمتغيرات العصر وتمكنه من مواكبة تطوراته والتفاعل معها. وأضافت أن هذا يتطلب تحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات وتبصيرهم بأهمية ما نعوله عليهم من تطلعات في المشاركة بمسيرة التنمية المطَّردة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

برنامج ياهلا

ويستهدف البرنامج الإرشادي الذي حمل عنوان "يا هلا" ، التمهيد للعام الأكاديمي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل، من خلال مساعدة الطلبة الجدد على الانتقال السلس من أجواء وأنظمة الحياة المدرسية التي أخذتهم حتى نهاية المرحلة الثانوية إلى الاندماج في أجواء وأنظمة الحياة التعليمية والثقافية الجديدة في جامعة زايد.

وألقى الدكتور عبد المحسن أنسي نائب مدير الجامعة المشارك ورئيس الشؤون الأكاديمية في مستهل اللقاءين كلمة ترحيبية هنأ فيها الطلبة الجدد بنجاحهم في الثانوية العامة والالتحاق بالجامعة وألقى الضوء على مزايا الحياة الجامعية والتجربة التعليمية والثقافية التي هم مقبلون عليها في أروقة جامعة زايد.

ويشارك في فعاليات برنامج الإرشاد الأكاديمي عدد من الطلاب والطالبات القدامى، حيث يتوزعون بين مجموعات زملائهم الجدد ويشرحون لكل طالب أو طالبة تفاصيل الدراسة بالبرامج والتخصصات العلمية المختلفة وملامح الحياة الجامعية، كما يجيبون عن أسئلتهم واستفساراتهم بما يوفر لهم فهماً أفضل لما هم مقبلون عليه وسيستمرون فيه حتى التخرج، كما يتم تعريفهم بالخدمات التي ستُقدَّم لهم من إدارات ومرافق الجامعة المختلفة مثل التسجيل وغيرها إلى جانب تزويدهم ببطاقات الهوية الجامعية.

الجسر الأكاديمي

وتنتظم فعاليات برنامج "يا هلا" للطالبات على مدى يومين، تتضمن استقبال الطلبة الجدد وذويهم وتسليمهم مغلفات خاصة بالترحيب والإرشاد إلى جانب البطاقة الجامعية لكل طالب وطالبة، بالإضافة لعقد جلسات ارشادية لأولياء الأمور ، وعرض فيلم قصير بعنوان "نظرة على جامعة زايد"، وجولة للطلبة الجدد في حرم الجامعة. كما ينتظم هؤلاء الطلبة في اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية وذلك للبدء بتطبيق البرنامج التمهيدي "الجسر الأكاديمي"، الذي تقدمه الجامعة لطلبتها الجدد من أجل تحضيرهم لاكتساب العلوم والمعارف باللغة الإنجليزية على مدى سنوات الدراسة اللاحقة، وذلك بهدف تمكينهم من التحصيل الأكاديمي المتميز. حيث إن "الجسر الأكاديمي" لا يقتصر على تقوية مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية فقط بل يكسبهم أيضاً مهارات تعليمية أساسية للانطلاق في دراستهم الجامعية.