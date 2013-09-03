فوائد كثيرة للطين المستخدم فى علاج البشرة

أكدت الدكتورة ابتسام محمد استشارى أمراض الجلدية، أن هناك نوعيات من الطين الموجود فى الأرض مفيدة جدا لجسم الإنسان ولبشرته وجلده، فالطين له الكثير من الفوائد والاستخدامات والتأثير الإيجابى الشديد فى تحسين شكل البشرة وملمسها.

والكثير من الأشخاص لا يعلمون كيفية استعمال الطين وأهميته للبشرة، ولا يعتقدون فى قدرته على علاج مشكلات البشرة، وعلى الرغم من ذلك فقد أصبحت الفتيات تستخدم الطين فى عمل ماسكات أو أقنعة للجسم كله خاصة قبل الزفاف للرغبة فى تنعيم البشرة.

وللطين فوائد عديدة بعد تنقيته والعمل على أن يكون نظيفا تماما من أى إضافات أو أى مواد غير مرغوب فيها، فهو يفيد فى تنعيم البشرة بشكل ملحوظ مع العمل على شد البشرة بشدة وجعل إطلالتها أكثر شبابا لأنها تشد المترهلات والتجاعيد، كما أنه يساعد على هدوء توترات عضلات الوجه المشدودة طوال اليوم فتشعر العضلات بالراحة وعدم التوتر وهو ما يفيد من الناحية الشكلية.

ويفضل عمل قناع الطين بشكل يومى ولمدة لا تتجاوز الـ30 دقيقة يوميا، أثبتت التجارب أن هذا القناع الطينى يعمل على تخفيف آثار النديات والحبوب وأى أثر فى الوجه ناتج عن حبوب فتره الشباب ومشكلاتها، وإزالة أثرها بالتدريج بعد العمل على تنشيف وجفاف مكان الحبوب وبالتالى تتلاشى.