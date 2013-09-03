دراسة: "الحديد" أحدث علاج لمرضى الانسداد الرئوى المزمن

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من خلال أحد التقارير التى نشرت مؤخراً على موقعها الإلكترونى عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية بشأن أحدث العلاجات المستخدمة لمرضى الرئة الذين يعانون من الانسداد الرئوى المزمن فى الشعب الهوائية " chronic obstructive pulmonary disease".

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية، وشملت 12 مريضاً، أن إمداد مرضى انسداد الشعب الهوائية المزمنة بجرعات إضافية من عقار الحديد عن طريق الحقن الوريدى يساهم فى تخفيف أعراض مرضهم ويحد منهم مثل التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

وتابعت الدراسة أن المرضى حصلوا على جرعات الحديد باستخدام الحقن الوريدى لمدة 4 جلسات علاجية واستغرقت ثمانية أسابيع، بلغ زمن الجلسة الواحدة حوالى 15 دقيقة، لافتين أن الحديد يعد من العناصر الضرورية لنقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ويساهم فى تسهيل عملية التنفس وتعزيز طاقة الجسم.