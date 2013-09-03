50 مليونا لترميم 103 مساجد بعسير

بلغ مجموع المبالغ المالية التي خصصت لمنطقة عسير من برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع في مختلف أنحاء المملكة 50.000.000 ريال لترميم أكثر من (103) مساجد وجوامع في المنطقة. وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير محمد بن سعيد القحطاني أن اختيار المساجد والجوامع جاء بحسب المعايير الموضوعة من قبل الوزارة حيث عملت الإجراءات النظامية على تقييم حالة الجوامع ومن ثم طرحها وترسيتها.ووصف الدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بأنه امتداد لعطاءات الملك المفدى التي تبرهن على عنايته ببيوت الله إنشاء وخدمة ما بعد الإنشاء، داعيا الله ــ عز وجل ــ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ خير الجزاء على ما يقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.