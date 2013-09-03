محافظ الداير يبحث تنوع المشاركات الهادفة في اليوم الوطني

محمد المالكي (الداير)

ترأس محافظ الداير بني مالك محمد هادي الشمراني بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة اجتماعا موسعا ضم عددا من مديري الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة، لبحث الاستعداد لليوم الوطني.وبين محافظ الداير أن توجيهات سمو أمير منطقة جازان تؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا والتي نستلهم منها العبر والدروس من سيرة مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه والذي استطاع بحنكته إرساء قواعد بلادنا العزيزة وثوابتها التي ترتكز على الشريعة الإسلامية وسار عليه من بعده أبناؤه البررة.ودعا الشمراني إلى تنوع المشاركات الهادفة والمعبرة عن هذه المناسبة الخاصة بما يتوافق مع تطلعات الشباب.وأوضح وكيل محافظة الداير أحمد حسن الفيفي لـ«عكاظ» أن الاجتماع بحث الاستعدادات للمشاركة بفعالية في اليوم الوطني بمحافظة الداير وإقامة الاحتفال الكبير الخاص بهذه المناسبة بساحة القرحان الشعبية وسيتخلل الاحتفال الخطابي كلمات وطنية وقصائد شعرية والعاب شعبية من التراث وألعاب نارية ستضيء سماء الاحتفال.وبين أن هناك مسيرة سيارات ستنضم في شوارع الداير بالتعاون مع الجهات ذات للعلاقة، معربا عن شكره لكل المشاركين وتفاعلهم بما قدموه من أفكار جيدة وبناءة.