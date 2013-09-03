أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير مدني جازان يدعو لردم حفريات الأودية بضمد

Google+ Print
مدير مدني جازان يدعو لردم حفريات الأودية بضمد مدير مدني جازان يدعو لردم حفريات الأودية بضمد

 عبدالعزيز معافا (ضمد)

أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء حسن بن علي القفيلي، على ضرورة ردم الحفريات التي تقع بمجاري الأودية والتي تتسبب في تجمع المياه وتشكيل لجان عاجلة للوقوف على الحفريات في الأودية والأراضي الزراعية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وكذلك منع إقامة العقوم العشوائية في مجاري الأودية التي تقوم بتغيير مجرى السيل إلى المنازل وإزالتها فورا.وأوضح لدى تفقده أمس مركز الدفاع المدني بمحافظة ضمد يرافقه مساعده شؤون العمليات العميد سعد الغامدي والعقيد الوهاس والعقيد العمري والرائد عبود عسيري والناطق الإعلامي بالدفاع المدني الرائد يحيى القحطاني، أنه وقف على جاهزية الإدارة للانتقال للحوادث عند حدوثها - لا قدر الله - في أسرع وقت ممكن، وانتقال الفرق إلى موقع الحوادث.وشدد على الدور المناط بتلك الإدارات والفرق التابعة لها في الانتقال للحوادث وتحذير الناس من الاقتراب من الأودية أثناء جريان السيول، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع دوريات السلامة، خاصة أن المنطقة تتعرض لتقلبات جوية مستمرة، وقد أشاد القفيلي بالتجهيزات الموجودة بالمركز.وكان القفيلي تابع تجهيزات الأفراد والآليات والمعدات التابعة للمديرية المكلفة بمواجهة الأمطار والسيول وكان في استقبالهم مدير الدفاع المدني بمحافظة ضمد ملازم أول سلطان علي الأسمري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية