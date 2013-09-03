مدير مدني جازان يدعو لردم حفريات الأودية بضمد

عبدالعزيز معافا (ضمد)

أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء حسن بن علي القفيلي، على ضرورة ردم الحفريات التي تقع بمجاري الأودية والتي تتسبب في تجمع المياه وتشكيل لجان عاجلة للوقوف على الحفريات في الأودية والأراضي الزراعية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وكذلك منع إقامة العقوم العشوائية في مجاري الأودية التي تقوم بتغيير مجرى السيل إلى المنازل وإزالتها فورا.وأوضح لدى تفقده أمس مركز الدفاع المدني بمحافظة ضمد يرافقه مساعده شؤون العمليات العميد سعد الغامدي والعقيد الوهاس والعقيد العمري والرائد عبود عسيري والناطق الإعلامي بالدفاع المدني الرائد يحيى القحطاني، أنه وقف على جاهزية الإدارة للانتقال للحوادث عند حدوثها - لا قدر الله - في أسرع وقت ممكن، وانتقال الفرق إلى موقع الحوادث.وشدد على الدور المناط بتلك الإدارات والفرق التابعة لها في الانتقال للحوادث وتحذير الناس من الاقتراب من الأودية أثناء جريان السيول، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع دوريات السلامة، خاصة أن المنطقة تتعرض لتقلبات جوية مستمرة، وقد أشاد القفيلي بالتجهيزات الموجودة بالمركز.وكان القفيلي تابع تجهيزات الأفراد والآليات والمعدات التابعة للمديرية المكلفة بمواجهة الأمطار والسيول وكان في استقبالهم مدير الدفاع المدني بمحافظة ضمد ملازم أول سلطان علي الأسمري.