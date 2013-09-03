تعطل إطار الطائرة يؤخر رحلة جازان ــ الرياض 12 ساعة

محمد الكادومي (جازان)

اضطر عدد من المسافرين على خطوط إحدى شركات الطيران أمس الأول لافتراش صالات المغادرة في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان بعد تأخر الرحلة المتجهة من جازان إلى الرياض، لأكثر من 12 ساعة.وكان من المفترض المغادرة الساعة الواحدة من ظهر أمس الأول، فيما لم تغادر إلا الساعة الثانية عشرة صباح أمس بسبب تعطل إطار الطائرة.وقد تسبب ذلك التأخير في تذمر المسافرين الذين حضروا إلى المطار منذ العاشرة صباحا ولم يغادروا إلا صباح اليوم التالي، حيث انتقدوا تصرفات شركة الطيران التي لم تقدم خدمة للمسافرين وتركتهم يفترشون صالة المطار دون تقديم سكن لهم أو وجبات غذائية أو توفير طائرة أخرى لنقلهم خاصة أنه يوجد على متن الرحلة العديد من العوائل إضافة إلى المرضى وكبار السن.«عكاظ» حاولت الاتصال على مسؤولي مطار جازان وشركة الطيران لتوضيح أسباب تأخر الرحلة لكن جميع الاتصالات لم يرد عليها.