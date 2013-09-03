القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقه السيارات وبحوزته سيارة مسروقه بقرية المحروسة بمركز قنا .

> كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بقنا .

> كشفت التحريات قيام كلًا من “محمد . ا . ا” 52 سنة عاطل وسبق اتهامه 14 قضيه سرقه و سرقات وسائل نقل وحيازة سلاح و”أنور . ا” 27 سنة عاطل ومقيم القرنة بالأقصر و”عادل . م . ا “17 سنة عاطل ومقيم كوم إمبو بأسوان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة السيارات .

حيث تم ضبطهم فى أحد الأكمنة المتحركة بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة أثناء استقلالهم السياره رقم 2705 نقل قنا وتبين أنها مبلغ بسرقتها فتم ضبطهم وبتفتيشهم عثر مع الأول على كمية من مفاتيح السيارات المصنعة وسلاح أبيض وبحوزة الثانى والثالث فتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة قسم قنا التحقيق.