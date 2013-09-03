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وزيرة البيئة تلتقي مؤسسة “شباب بتحب مصر”

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وزيرة البيئة تلتقي مؤسسة “شباب بتحب مصر” وزيرة البيئة تلتقي مؤسسة “شباب بتحب مصر”


> أكدت “مؤسسة شباب بتحب ” فى بيان لها أنها إلتقت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة لعرض رؤية المؤسسة عن البيئة ومناقشة مبادرة تجميل وتطوير حديقة الأورمان كذلك مناقشة تفعيل مشروع اعرف محميتك وتجديد موافقة الوزيرة به وأيضاً الحديث عن التوعية بالفصل من المنبع .

 
> وصرح “أحمد فتحي” رئيس المؤسسة أن اللقاء كان بهدف عرض رؤية المؤسسة للسيدة الوزيرة وتم مناقشة تطوير حديقة الأورمان وتطبيق الفصل من المنبع للمخلفات الذي لاقى استحسان الوزيرة وتحدثت الوزيرة عن المساعدة في هذه المبادرة بعد انتهاء وزارة الزراعة من التشجير وزراعة النجيل من جديد داخل الحديقة .
> وأضاف “فتحي” أنه تم الحديث عن مشروع اعرف محميتك الذي كان مقرر اقامته شهر يونيه الماضي وتم تأجيله حتى استقرار الأوضاع في البلاد وطلبت المؤسسة من السيدة الوزيرة تجديد الموافقة السابقة حول المشروع .
> وأكدت “الشيماء طلبة” مديرة العلاقات العامة بمؤسسة شباب بتحب مصر أنه تم أيضا مناقشة عملية فرز المخلفات من المنبع وتوعية المواطنين بأهمية الفصل أن الوزيرة رحبت بالفصل وتحدثت عن قيام الوزارة بالتوعية في مناطق السيدة زينب والمقطم ومصر القديمة .
> واختتمت “مؤسسة شباب بتحب مصر بيانها بشكر السيدة الوزيرة علي سعة صدرها واستماعها الجيد ووجهة نظرها البيئية السليمة ونصائحها السمينة لأعضاء المؤسسة.

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