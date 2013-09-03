مؤتمر عالمي يبحث مستجدات الأمراض العصبية للأطفال

مريم الصغير (الرياض)
يناقش المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة الآسيوية والأوقيانوسية لطب أعصاب الأطفال، 50 ورقة علمية عن الصرع من الناحية الوراثية والعلاجية والتشخيصية والجراحية، الأمراض الاستقلابية عند الأطفال، الأمراض العصبية والعضلية، اضطرابات النمو، الاضطرابات الحركية، السكتة الدماغية عند الأطفال وطب الرعاية الحرجة.المؤتمر ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ويستمر على مدى خمسة أيام بمشاركة 74 متحدثا دوليا ومحليا والمزمع إقامته خلال الفترة من 8 إلى 12 ذو القعدة المقبل بقاعات الملك فيصل للمؤتمرات المجاورة لفندق الإنتركونتننتال بالرياض.وأكد الدكتور قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي للمستشفى أن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبيرة كونه ينظم على مستوى دول آسيا وأوقيانوسيا ويعقد كل عامين في أحد البلدان التي تقع في هذه المنطقة، وقد اختيرت المملكة لتنظيم هذا المحفل العلمي العالمي من خلال منظمة طب أعصاب الأطفال الآسيوية والأوقيانوسية التي تعد من أقدم المنظمات في العالم في مجال العلوم العصبية لما لها من أهمية في مجال الطب والخدمات الصحية.وأضاف أن المؤتمر جاء بهدف فتح قنوات الاتصال وتبادل الخبرات وبحث آخر المستجدات مع أعلى الخبرات الإكلينيكية والبحثية العالمية في مجال طب أعصاب الأطفال، وعمل الشراكات في الجوانب العلمية المختلفة بين المستشفيات والجامعات السعودية والدول المشاركة.من جانبها أوضحت الدكتورة سعاد اليماني استشارية طب مخ وأعصاب الأطفال وممثلة المملكة في المنظمة ورئيسة المؤتمر، أن هذا المحفل العلمي يعقد في دورته الثانية عشرة لأول مرة في الشرق الأوسط وبمشاركة 54 متحدثا دوليا يتبوأون أعلى المراكز العلمية في دولهم في مجال طب أعصاب الأطفال مثل اليابان، كوريا، الصين، الفلبين، استراليا، أمريكا، بريطانيا، تايوان، كندا، تركيا، لبنان وفرنسا.وأوضحت أنه تتزامن مع انعقاد المؤتمر 8 ورش عمل تركز في مجملها على تأسيس البرنامج التدريبي لطب أعصاب الأطفال، الأمراض الوراثية والاستقلابية، والبرنامج الغذائي كيتوني للتحكم بأعراض الصرع.يذكر أن منظمة طب أعصاب الأطفال للدول الآسيوية والأوقيانوسية هي من أقدم المنظمات في العالم التي تعنى بالأمراض العصبية للأطفال، حيث تأسست عام 1983م ومقرها في اليابان وتضم 30 دولة من أنحاء آسيا واستراليا ونيوزيلندا والدول المجاورة، كما أنها تعقد مؤتمراتها بشكل دوري كل عامين ويقام في دولة من الدول الأعضاء التي تكسب التصويت على الموافقة بإقامته.